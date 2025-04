Contratto metalmeccanici: stallo sul rinnovo, scioperi anche in Granda

Coinvolge unitariamente Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil la serie di presidi e scioperi che le tre sigle sindacali del comparto metalmeccanico hanno organizzato anche in Granda a sostegno della vertenza sul rinnovo del contratto nazionale collettivo metalmeccanici industria e impiantistica, da mesi oggetto di una trattativa che vede le parti ancora lontane da una possibile intesa

Domani, giovedì 17 aprile, alle 10 alle 12, l’astensione dal lavoro interesserà i lavoratori della Manitowoc di via Fabbriche 4 a Niella Tanaro.

Venerdì 18 aprile dalle 9 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30 presidi alla Valeo di Mondovì, in corso Francia 4, e contemporaneamente alla Raicam, sempre a Mondovì, in via Genova 40.