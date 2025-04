Non basta la quotazione su Binance, KERNEL sprofonda

Nel panorama in continua evoluzione delle criptovalute, l’integrazione del token KERNEL nei principali prodotti di Binance sta facendo discutere la community dei crypto investors.

Infatti, la valorizzazione di un protocollo già consolidato come KernelDAO tramite la presenza su Binance potrebbe creare una nuova opportunità di mercato per gli utenti.

Al tempo stesso, nel crypto market stanno emergendo nuove crypto promettenti. Tra questi, la presale del token BEST è certamente una delle opportunità più interessanti per il futuro, considerando che si tratta del nuovo utility token dell’ecosistema Best Wallet.

KERNEL sbarca su Binance: un’integrazione completa in Simple Earn, Convert e Futures

Ieri 14 aprile Binance ha inserito il token KernelDAO (KERNEL) in una vasta gamma di prodotti che ora sono accessibili sulla piattaforma Simple Earn in modalità flessibile.

Questa integrazione consente agli investitori di generare rendimenti passivi semplicemente depositando KERNEL in modalità non vincolata. Inoltre, il supporto a Binance Convert permette di scambiare KERNEL con asset come BTC o USDT senza commissioni, offrendo maggiore flessibilità di trading.

Invece, sul fronte derivati, KERNEL è stato introdotto anche nei prodotti Margin e Futures. Per quanto riguarda i contratti perpetui, Binance ha lanciato un contratto con leva massima fino a 75x. Il contratto è attivo 24 ore su 24, con una frequenza di liquidazione delle commissioni di finanziamento ogni quattro ore e un tasso massimo iniziale del +2,00%.

Questo strumento sarà anche compatibile con la modalità Multi-Asset, permettendo l’utilizzo di BTC come margine.

In generale, l’arrivo di KERNEL su Binance rappresenta un importante passo verso la sua diffusione su larga scala. Oltre alle opzioni di acquisto diretto tramite VISA, MasterCard, Google Pay, Apple Pay e Revolut, il token potrà essere gestito in maniera avanzata sia dagli utenti retail che dagli operatori professionali, anche attraverso il Copy Trading sui Futures.

Questa apertura multicanale conferma l’impegno dell’exchange nell’offrire una gamma di strumenti personalizzabili, rafforzando l’interconnessione tra prodotti spot, earn e derivati. La flessibilità nella gestione del margine e la compatibilità con sistemi di trading avanzato consolidano ulteriormente il posizionamento di KERNEL come asset emergente nel panorama DeFi.

BEST continua la sua crescita nella prevendita e punta su governance, staking e utility reale

Oltre all’integrazione di KERNEL su Binance, un altro progetto sta ottenendo ampio consenso nel settore: si tratta della prevendita del token BEST, l’asset nativo di Best Wallet.

Finora la raccolta fondi ha superato gli 11 milioni di dollari, consolidando la fiducia degli investitori grazie a una strategia basata su staking, governance e utilità concreta. Infatti, il token offre un APY competitivo destinato a premiare la fedeltà degli utenti e sostenere la stabilità dell’intero ecosistema.

Per quanto riguarda la distribuzione dei token, il 30% della fornitura totale è riservato alle ricompense di staking, mentre un ulteriore 20% sarà dedicato allo sviluppo tecnologico e alla sicurezza della piattaforma.

Inoltre, BEST si distingue anche per il suo ruolo all’interno della governance decentralizzata: i detentori possono partecipare alle decisioni strategiche del protocollo, contribuendo direttamente alla sua evoluzione.

In aggiunta, vengono garantite commissioni di transazione ridotte e l’accesso a funzionalità esclusive, tra cui la sezione Upcoming Tokens, che consente di partecipare in anticipo a nuove prevendite verificate.

Quindi, il token si integra all’interno di un ecosistema Web3 completo, che mira a superare i limiti dei wallet tradizionali, offrendo una soluzione multi-chain compatibile con blockchain come Ethereum, Bitcoin e Solana.

In generale, Best Wallet punta su interoperabilità e decentralizzazione, offrendo un'esperienza utente ottimizzata attraverso un'interfaccia intuitiva e un DEX nativo ad alta efficienza, il Best DEX.

Questo exchange decentralizzato garantisce uno scambio rapido e a basso costo, riducendo la necessità di ricorrere a piattaforme centralizzate. Il progetto sarà ulteriormente rafforzato con l’introduzione della Best Card, che offrirà cashback e vantaggi attraverso partnership strategiche, in particolare nel settore iGaming.

In generale, l’offerta di mercato di BEST ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore, tra cui diversi influencer che hanno condiviso la propria opinione su questo progetto.

Il futuro di BEST potrebbe essere molto positivo secondo gli esperti. Pertanto, questo token potrebbe essere considerato come la nuova crypto con utilità su cui puntare per il futuro.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Previsioni Best Wallet Token”.

