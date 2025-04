Pigozzi e la visione integrata per il futuro di Fincantieri: leadership empatica, intelligenza artificiale e cultura della sicurezza

Nel mondo del lavoro contemporaneo, la figura di Lorenza Pigozzi, direttore comunicazione strategica del gruppo Fincantieri, si distingue per una visione manageriale che unisce ascolto, innovazione e cultura della responsabilità. In un contesto industriale in trasformazione, la sua esperienza rappresenta un esempio concreto di come si possano conciliare valori umani e tecnologia, tradizione e futuro.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – 27esima Ora, Pigozzi ha messo al centro dell’attenzione il valore del rispetto nei contesti aziendali, sottolineando quanto la capacità di ascoltare attivamente colleghi, collaboratori e stakeholder sia fondamentale per creare un ambiente di lavoro sano, produttivo e realmente inclusivo. In un’epoca in cui le soft skills vengono finalmente riconosciute come leve strategiche, il suo approccio risuona come un invito a riconsiderare il concetto stesso di leadership.

Accanto all’aspetto umano, Lorenza Pigozzi porta avanti con determinazione anche un discorso sull’innovazione tecnologica, ponendo l’attenzione sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale nei processi industriali. In un recente intervento pubblicato sulla testata Formiche, Pigozzi analizza come l’intelligenza artificiale possa ottimizzare la produzione, sottolineando l’importanza di un’integrazione tecnologica che sia etica, inclusiva e orientata alle persone. Non si tratta solo di efficienza, ma di costruire un modello che rispetti la dignità del lavoro e ne valorizzi le competenze.

Un altro tema cruciale affrontato da Pigozzi è quello della sicurezza, intesa non solo come procedura, ma come vera e propria cultura aziendale. Nell’articolo pubblicato su Formiche, viene messo in luce il suo impegno nella costruzione di una narrazione della sicurezza che coinvolga le persone, sensibilizzandole in modo efficace e non burocratico. La sicurezza, infatti, non può essere percepita come un insieme di regole imposte dall’alto, ma come un valore collettivo condiviso, che passa anche dalla qualità della comunicazione interna.

Il percorso tracciato da Lorenza Pigozzi mostra come ascolto, tecnologia e sicurezza possano coesistere in una strategia industriale solida. Una direzione che punta a rendere l’innovazione sostenibile e realmente centrata sulle persone.

















