Savigliano in festa per l’arrivo di “QuintEssenza” tra erbe officinali, fiori, essenze naturali, spezie

Domenica 18 maggio 2025, le strade, i giardini e le piazze di Savigliano saranno invase dai colori e dai profumi di erbe, spezie e fiori della XXVI edizione di “QuintEssenza”.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni, porterà le erbe officinali e le essenze naturali in piazza Santarosa, piazza Cesare Battisti e piazza Molineri, mentre via Alfieri, via Sant’Andrea, piazza Turletti e corso Roma si trasformeranno nelle “Le vie degli hobbisti” e piazza Cavour ospiterà i produttori locali, grazie al mercato di Campagna Amica di Coldiretti e a Cascine Piemontesi di Confagricoltura. Nell’area talk in piazza Santarosa, l’intera giornata sarà dedicata ad approfondimenti, riflessioni e presentazioni di libri, spaziando dalla cucina alla cura di sé. Confermate, per il secondo anno consecutivo, le visite ai giardini storici guidate dagli studenti dell’IIS Cravetta, così come quelle all’orto botanico in piazza Turletti a cura dei volontari di Altea. Anche quest’anno sarà dato grande spazio ai laboratori, alle pratiche del benessere e alle esperienze didattiche per adulti e bambini. In via Garibaldi, infine, spazio alle famiglie e ai più piccoli con il Ludobus. Per maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com.

“Siamo felici e orgogliosi di annunciare il ritorno di ‘Quintessenza’, la manifestazione che ogni anno trasforma Savigliano in un grande giardino di profumi, colori e suggestioni naturali – annuncia Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni -. Domenica 18 maggio la nostra città tornerà a essere un punto di riferimento per gli appassionati di erbe officinali, benessere naturale e prodotti del territorio, in un mix unico di tradizione, innovazione e convivialità. ‘Quintessenza’’,’ infatti, è molto più di una fiera: è un’occasione imperdibile per riscoprire il legame tra natura, cultura e qualità della vita, passeggiando tra gli stand, partecipando ai laboratori, ascoltando esperti o semplicemente godendo dell’atmosfera accogliente che da sempre contraddistingue la nostra città”.

Giunta alla sua XXVI edizione, “Quintessenza” promuove la conoscenza di spezie, essenze ed erbe, il loro uso consapevole e le loro qualità benefiche. Anche quest’anno la manifestazione darà ampio spazio agli espositori dell’affascinante mondo delle erbe officinali e delle essenze naturali nella “Piazza delle Erbe” (piazza Santarosa) e, con loro, ai florovivaisti nel “Giardino a cielo aperto” (piazza Cesare Battisti) e nell’”Isola del verde e dei profumi” (piazza Molineri). L’uso delle erbe in cucina, ma non soltanto, sarà approfondito anche in alcuni degli appuntamenti all’area talk e in diversi laboratori creativi e workshop dimostrativi.

Ancora una volta i visitatori potranno imparare a riconoscere cosa raccogliere in giardino e ad utilizzare le spezie con sapienza, grazie a diverse nuove proposte e alcune storiche conferme. “Quintessenza” è anche un appuntamento per famiglie con iniziative didattiche e ludiche, “le vie degli hobbisti” nel centro storico in cui passeggiare, curiosare e incontrare chi crea con cura oggetti autentici e chi coltiva e produce le eccellenze agroalimentari a filiera corta, in piazza Cavour. Per chi vorrà ricercare attivamente il proprio benessere ci saranno le esperienze di yoga e meditazione e non mancheranno le occasioni per scoprire tante curiosità su personaggi e luoghi della città e sui suoi giardini.