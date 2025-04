Passeggiata dove caddero i partigiani fossanesi, l'iniziativa degli studenti dell'istituto Vallauri

Da un'iniziativa realizzata dai ragazzi dell'IIS Vallauri di Fossano il 24 aprile è proposto “Aspettando il 25 aprile”.

L'intero programma che si sviluppa a partire dalle 13.30 con il pranzo conviviale presso la palestra della scuola, avrà il suo momento clou nella passeggiata commemorativa.



Dalle 14 alle 15.30 ci si ritroverà in Aula Magna per i saluti del dirigente per poi avviarsi nella processione ai cippi fossanesi. Sarà una passeggiata aperta a tutta la cittadinanza nei luoghi dove caddero i partigiani fossanesi.

L'iniziativa organizzata dai ragazzi li vedrà impegnati attivamente nel loro tempo libero e su base volontaria.

Il pomeriggio vedrà poi la conclusione in musica e parole alle 16 nell'Aula Magna.