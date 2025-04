A Settimo Torinese ottimi risultati per gli arcieri dell'Arclub Fossano

Sabato 12 aprile, nel campo di tiro degli Arcieri Varian a Settimo Torinese, si è svolta la prima gara outdoor di tiro con l'arco della stagione. L'Arclub Fossano ha partecipato con 16 atleti e ha conquistato ben 14 podi, confermando la sua eccellenza nel settore giovanile.

Ottimi risultati per gli atleti dell'Arclub Fossano. Nella divisione Arco Olimpico, la classe juniores ha visto il 2° posto di Streri Giovanni e il 3° posto di Sarvia Francesco. Insieme ad Andrea Erconi Van Than 4°, hanno conquistato il primo posto di squadra. Streri Beatrice, classe allieve, ha ottenuto un prestigioso 3° posto.

La classe ragazzi ha visto una tripletta per i porta colori Fossanesi: Bertero Nicolò ha conquistato il 1° posto, Viglietta Federico il 2° e Ravera Giacomo il 3°. Insieme, hanno conquistato il primo posto di squadra.

Rescigno Marisa ha vinto il 1° posto nella classe ragazze, seguita da Rivoira Giulia al 2° posto. Insieme a Decarlo Irene 4°, hanno conquistato il primo posto di squadra.

Infine, nella classe giovanissimi, Buggiafreddo Luca ha ottenuto il 2° posto, Busa' Davide il 3° e, insieme a Barbero Raffaele 4°, hanno conquistato il primo posto di squadra.

A Rapallo, domenica 13 aprile, nella gara 3D organizzata dagli arcieri Santa Margarita, dell'Arclub hanno gareggiato : nella divisione Compound classe seniores Barbero Federico che ha conquistato un prestigioso 2° posto. Tamara Firuni, divisione arco Istintivo classe over 20, si è classificata al 6° posto. Idem per Bogetti Giancarlo, arco nudo over 20, anchegli 6°.

Un grande successo per il settore giovanile dell'Arclub Fossano. Questi ottimi risultati sono il frutto del duro lavoro e dell'impegno degli atleti, degli istruttori dell'Arclub Fossano e dei genitori che pazientemente li accompagnano agli allenamenti e alle gare. La squadra ha dimostrato una grande solidità e una forte motivazione, che li ha portati a conquistare numerosi podi.

L'Arclub Fossano continua a confermarsi come una delle migliori squadre di tiro con l'arco del territorio, grazie alla sua attenzione alla formazione giovanile e alla promozione dello sport come strumento di crescita personale e sociale.

Prossimo importante appuntamento per l'Arclub Fossano sarà il Trofeo Pinocchio fase regionale che si svolgerà sabato 26 aprile presso il campo tiro di via Marene 83 a Fossano. Gara che vedrà cimentarmi nel tiro con l'arco ragazzini dai 9 ai 13 anni provenienti da tutta la regione Piemonte.