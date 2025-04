Basket Serie C: iniziano i playoff per S. Bernardo Campus

Si chiude la stagione regolare ed arriva il momento più atteso dell’anno: gli adrenalinici playoff. Un cammino lungo e tortuoso che permetterà a quattro squadre vincitrici del proprio tabellone di giocarsi tre promozioni in Serie B.

Il momento più atteso dell’anno o, meglio, degli ultimi anni. Già perché il palazzetto di Corneliano dopo i fasti delle ultime annate Olimpo e dal playoff di B di Langhe Roero è da qualche tempo che non respira più l’aria dei playoff. Per tre stagioni fu prima il turno della formazione albese in Serie C a giocarsi playoff e poi ben due finali, di cui la seconda vinta, per la promozione in B. E poi, qualche anno dopo, fu la squadra di Langhe e Roero a giocarsi i playoff addirittura per la promozione in Serie A2.

Torniamo, però, a quello che attende quest’anno la S. Bernardo Campus, dopo una stagione regolare che ha visto i ragazzi di coach Jacomuzzi piazzarsi al terzo posto, dietro CUS Torino e Savigliano, pur riuscendo almeno una volta a sconfiggere entrambe, in casa.

Campus affronterà ai quarti di finale l’Abet Bra, in una serie al meglio delle tre gare: chi ne vince due strappa il pass per la finale. Queste le date della serie.

Gara 1 (Al Pala Campus di Corneliano d’Alba, Via Giardino 3): sabato 26 aprile alle 18:30

Gara2 (A Bra): mercoledì 30 aprile alle 21:00

Gara 3: (Al Pala Campus di Corneliano d’Alba, Via Giardino 3): sabato 3 maggio alle 18:30

Il bilancio in regular season è stato di 1-1, con due sfide combattute poi vinte da chi giocava sul proprio campo. Ci si attende dunque una sfida aperta, che terrà col fiato sospeso fino alla fine.

Chi volerà in semifinale affronterà la vincente tra CUS Torino (seconda al termine della regular season) e 5 Pari Torino (settima). Dall’altra parte del tabellone ci sono i due quarti di finale tra Savigliano (prima) contro Lerici (ottava) e Cus Genova (quarta) contro Livorno (quinta).

Da queste otto squadre uscirà una vincente una squadra che otterrà un biglietto per le Final Four che mettono in palio 3 promozioni in Serie B per le quattro squadre qualificate.

Le emozioni dei playoff stanno dunque per infiammare di nuovo gli salti del Pala Campus di Corneliano, Gara 1 è in programma alle 18:30 di sabato 26 aprile.