Calcio Serie D: turno prepasquale, il Bra abbraccia i suoi tifosi dopo la promozione

Nisticò ed i giocatori sotto la curva giallorossa in una foto di repertorio (ph a lusso)

Il girone A di Serie D torna in campo: giovedì pomeriggio è in programma il turno prepasquale, che coincide con la terzultima di campionato.

Il Bra, fresco di promozione in Serie C, si prepara ad una nuova festa, stavolta davanti ai suoi tifosi. Al Bravi arriva il Varese, forse la squadra più accreditata, nei pronostici di inizio stagione, per il primo posto finale, conquistato invece con pieno merito dai giallorossi. Nisticò ed i giocatori riceveranno il meritato abbraccio della propria gente e verrà celebrato, con prevedibile entusiasmo, il risultato raggiunto.

Sfida esterna, con morale diametralmente opposto, per il Fossano che fa visita alla NovaRomentin. Blues condannati a fare punti per non perdere il treno playout con la speranza di trovare un avversario un po' demotivato dopo il trionfo del Bra che ne ha spento ogni velleità di rimonta. Sfida di metà classifica tra Derthona e Saluzzo.

Fischio d'inizio alle ore 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Varese: Martina Molinaro di Lamezia Terme

Derthona-Saluzzo: Cirio Riglia di Ercolano

Cairese-Imperia: Andrea Bortolussi di Nichelino

Chieri-Sanremese: Alessio Vincenzi di Bologna

Chisola-Borgaro: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

Gozzano-Ligorna: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia

Lavagnese-Asti: Francesco Zaccheria di Legnago

NovaRomentin-Fossano: Gabriele Caggiari di Cagliari

Oltrepò-Vado: Mattia Maresca di Napoli

Riposa: Vogherese

Classifica: Bra 75, NovaRomentin 65, Vado 62, Varese 60, Ligorna, Gozzano 58, Lavagnese 57, Chisola 47, Saluzzo 45, Asti, Derthona 42, Sanremese 39, Oltrepò 36, Imperia 34, Vogherese, Cairese 33, Fossano 26, Chieri 25, Borgaro 22