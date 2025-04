Ciclismo: la Vigor vince ancora, Luca Gugnino sugli scudi ad Albano Sant'Alessandro

Ed è nuovamente vittoria. Per la seconda settimana consecutiva la Vigor Cycling festeggia un successo, ancora grazie a Luca Gugnino.

Al cospetto di ben 151 avversari della categoria allievi, l'atleta di Boves si è infatti imposto nettamente allo sprint ad Albano Sant'Alessandro nella bergamasca, incassando la seconda affermazione stagionale. E ora guida la classifica provvisoria dello Challenge, in attesa della seconda prova del 1 maggio prevista sempre nella località lombarda. Il team di Piasco occupa inoltre la prima posizione anche nella speciale classifica a squadre. In precedenza, esattamente 24 ore prima, Luca Gugnino aveva colto un onorevole sesto posto nella cronoscalata varesina di Brusimpiano.

Ma il suo non è stato l'unico acuto del sodalizio cuneese, a conforto della validità degli atleti di ogni categoria, e per la soddisfazione degli appassionati vertici del club, Claudio e Silvio Mattio.

Fabio Giordano e Ambra Balbis si sono infatti classificati rispettivamente al secondo e terzo posto nella gara per giovanissimi di Canelli mentre un altrettanto brillante Jacopo Altare ha conquistato a propria volta la terza posizione nella gara per esordienti di Strevi, alla quale hanno partecipato anche i generosi Gioele Barra e Jacopo Martino.

Sempre in tema di podi da segnalare infine, quello ottenuto da Elisa Bocco, terza nell'impegnativa seconda prova di Coppa Piemonte di mountain bike, disputata a Rivara Canavese. Nella circostanza ottimo anche il piazzamento di Jacopo Galfre' quinto tra gli allievi, davanti ai compagni di squadra Riccardo Calimodio settimo e Tomas Lantermino decimo. Negli esordienti hanno invece conseguito piazzamenti lusinghieri Fabio Marino, Dennis Solavaggione, Tommaso Capello, Samuel Novello e Samuele Mairanesio.

L'intensa attività del fine settimana si è completata con la partecipazione alla prima tappa della All Enduro all'isola d'Elba. Otto gli specialisti presenti in maglia Vigor Cycling. Promettente l'avvio di Nicola Bima secondo nel prologo, ma costretto successivamente al ritiro per problemi fisici e meccanici. Alla fine, tra la nebbia e sul terreno fangoso, positivi complessivamente i risultati della squadra cuneese con Christian Buniva che ha concluso la corsa in dodicesima posizione negli under 23. Bene anche gli allievi e debuttanti ad una manifestazione nazionale, Lorenzo Tallone decimo, Riccardo Spinello tredicesimo, Matteo Oselin quindicesimo e Valentino Alessio trentanovesimo. Non ha completato invece la gara Corrado Degregorio a causa di problemi tecnici al mezzo.

Intanto sul fronte organizzativo fervono i preparativi in casa Vigor Cycling, per l'organizzazione della sempre più imminente Giornata Azzurra per allievi ed esordienti in programma il 25 aprile a Venasca.