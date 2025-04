Sara Curtis strapazza il record di Federica Pellegrini nei 100 stile libero: "Non ho parole per quello che ho fatto, sapevo di essere in forma ma sono andata oltre le mie aspettative"

Straordinaria impresa di Sara Curtis nella terza giornata degli Assoluti Unipol di Riccione.

La campionessa saviglianese tesserata per Esercito e CS Roero ha firmato il nuovo record italiano nei 100 stile libero (53"01), conquistando la qualificazione ai mondiali di Singapore e cancellando il primato di una certa Federica Pellegrini ( 53"18, siglato nel 2016).

Curtis a fine gara (FIN): "Non ho parole per quello che ho fatto onestamente. Sapevo di stare bene e di essere in forma ma così sono andata oltre le mie aspettative. Adesso ho altre gare qui a Riccione e poi penserò ai Mondiali".