Tennis: per Camilla Rosatello una vittoria da grande giocatrice nel 250 WTA di Rouen

Non si ferma la corsa di Camilla Rosatello nel 250 WTA di Rouen (Fra). Dopo essersi qualificata la giocatrice di Lagnasco, paese nel quale la passione per il tennis è tangibile anche grazie alla struttura nella quale si allena, proprietà di famiglia e di dotta gestione da parte della dirigenza, il Tennistadium sede della VTT, ha colto una delle vittorie più importanti di carriera.

Camilla, che a inizio stagione aveva dichiarato di volersi rimettere in gioco come singolarista dopo alcune stagioni vissute prevalentemente da doppista che l’hanno condotta tra le top 100 di specialità (best ranking di numero 72 nel maggio dello scorso anno), lo sta facendo. Negli ultimi 10 giorni ha dato segnali importanti. A Bellinzona ha raggiunto i quarti in un WTA 75 perdendo contro l’argentina Solana Sierra, numero 109 del mondo, poi vincitrice del titolo.

Martedì 15 aprile ha piegato in un’ora e 19 minuti, in terra di Francia, l’americana Parks, numero 6 del seeding e 53 del mondo. Un match perfetto nella quale la piemontese è sempre stata aggressiva e ha giocato bene sia da fondo campo che a rete, annullando le otto palle break concesse alla rivale, con grande autorità. Nel primo set ha chiuso 6-2, nel secondo 6-3 con tanto di break finale. Cinica e chirurgica nelle soluzioni ha messo in mostra un tennis vario e di valore decisamente superiore a quello che dice la sua attuale classifica in singolare (288 WTA). Nella prossima sfida Camilla Rosatello troverà dalla parte opposta della rete la rumena Ruse.