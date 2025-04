Saluzzo: grande attesa per la XII edizione del Festival "Livia Trucco"

La XII edizione del "Festival Lia Trucco", nato per ricordare Lia attraverso la musica, si svolgerà a Saluzzo nei giorni 1-2-3 maggio. L'evento accoglierà nuovamente giovani chitarristi da diverse regioni e sarà così articolato:

• un laboratorio d'orchestra di 3 giorni diretto dal M° Giacomo Pomati

• un concorso giovanile per studentesse e studenti tra gli 11 e i 19 anni che vedrà i Maestri Francesco Biraghi, Piera Dadomo e Pietro Locatto in commissione

• tre concerti serali ad ingresso libero La novità di quest’anno è la gradita collaborazione con la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale

Ecco gli eventi:

Giovedì 1 maggio, Sala Verdi in APM, ore 21 Verrà proposto dai vincitori delle scorse edizioni del "Concorso Lia Trucco" un programma vario e interessante per chitarra solista.

Venerdì 2 maggio, Sala Verdi in APM, ore 21 Si svolgeranno le prove del concorso della categoria dei ragazzi più grandi; un'occasione per ascoltare i giovani talenti che partecipano con impegno alla competizione musicale.

Sabato 3 maggio, Monastero della Stella, ore 21 Il concerto di chiusura del Festival, probabilmente il più atteso.

Nella stessa serata verrà proclamato/a il/la vincitore del "Premio Lia Trucco" e si esibirà l'orchestra di chitarre Festival Lia Trucco 2025 diretta dal M° Giacomo Pomati con un repertorio davvero da non perdere.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Lia Trucco con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, la Scuola di Alto Perfezionamento ed il sostegno di Sedamyl, BeneBanca, Banca di Cherasco, Rotary Club Saluzzo, Goi Fruit e Cradel. L'unione fa la forza ed in questo caso il Festival!