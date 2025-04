Cuneo Volley pronto ad ospitare il Torneo della Ceramica 2025

Cuneo è pronta ad ospitare il Torneo della Ceramica 2025, prestigiosa manifestazione di pallavolo giovanile targata Mondovì Volley giunta alla 14^edizione con ben 86 squadre coinvolte e provenienti da Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.

Il Cuneo Volley, dopo il successo dello scorso anno, conferma la propria collaborazione attiva all’evento, rinnovando così il proprio impegno nella promozione e nello sviluppo del volley giovanile, valorizzando al contempo il territorio cuneese attraverso lo sport come veicolo di aggregazione, visibilità e crescita culturale e sociale.

Il torneo Under 15 maschile si disputerà nella sola giornata di sabato 19 aprile presso il Pala ITIS di Cuneo, a partire dalle ore 9.00, con la partecipazione di sei squadre, suddivise in due gironi da tre, che si sfideranno nel corso della mattinata.

Le formazioni partecipanti sono: Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, Bellino Arredamenti Volley Savigliano, Olimpia Aosta, Pallavolo Val Chisone, VBC Mondovì e Villanova Volleyball.

Le finali della categoria si terranno in due sedi: il PalaManera di Mondovì ospiterà la finalissima per il 1° e 2° posto, in programma alle ore 15.30, mentre le gare valide per il 3°-4° posto e il 5°-6° posto si giocheranno alle ore 13.30 al Pala ITIS di Cuneo.

Al termine delle competizioni, sempre al PalaManera, si terranno le premiazioni ufficiali di tutte le squadre iscritte al torneo, con la consegna di gadget e riconoscimenti.