Volley A2M. Capolavoro Cuneo! I piemontesi strapazzano Prata 0-3 e volano in finale promozione

Eccola, la finale! Cuneo compie il suo capolavoro violando il Pala Prata con un secco 0-3 (25-27/17-25/15-25) sulla Tinet Prata di Pordenone e conquista il tanto atteso pass verso il paradiso.

Una gara incredibile quella di Sottile e compagni, che non hanno lasciato spazio agli avversari se non sul finale del primo set. Grandissima prova di tutta la squadra, ma sicuramente l'impronta lasciata da Karli Allik sul match è di quelle indelebili: devastante l'estone dalla linea di fondo con i suoi 4 aces personali, attento sottorete ed impressionante nell'attacco.

Grandissima gara in battuta per la MA Acqua S.Bernardo che ha messo a segno 10 battute vincenti a fronte di 16 errori. Giulio Pinali vince nettamente la gara tra opposti con il 57% finale in attacco contro il 38% del pari ruolo friulano che stasera non è riuscito ad esprimersi al meglio.

IL MATCH

Il primo break della partita è di Cuneo, ace di Codarin del 2-4, subito impattato dal diagonale di Gamba (4-4). Serie di cambi palla, poi i piemontesi piazzano un parziale di 4-0 nel turno al servizio di Volpato e vanno sul 7-10 (errore di Ernastowicz e muro di Codarin) costringendo Di Pietro al time out. Prata torna sotto (9-10) sulla palla schiacciata out da Allik, ma dall'altra parte della rete restituisce il favore Scopelliti e la MA Acqua S.Bernardo va sul 9-12. Il centrale pratese si riscatta dell'errore commesso fermando a muro Codarin (11-12), ma Cuneo risponde mettendo a terra due aces: Sette firma il 14-16 e lo stesso Codarin quello del 18-22. La Tinet recupera prima un break sul primo tempo in rete di Volpato (20-22) poi si porta a -1 (21-22) con il muro di Katalan su Sette e trova il pareggio a quota 24 con un altro block del suo capitano, stavolta su Pinali. Si va ai vantaggi, dove chiude Allik con la palla "insaccata" del 25-27.

Cuneo riparte con il freno a mano tirato nel secondo set, Prata ne approfitta e con Terpin e Scopelliti va sul 4-1. I piemontesi accorciano (5-6) sull'errore di Gamba e pareggiano a quota 7 con un gran muro di Allik sulla pipe di Terpin, con l'estone che firma anche l'ace del break piemontese sul 10-12. Pinali dalla seconda linea firma il +3 (10-13) biancoblu, che diventa +4 sull'errore di Gamba (10-14). Dalla linea di fondo Allik non perdona e metta a segno il punto del 10-15, poi Pinali infierisce a mette giù il punto del 10-16. Altro aces (il terzo personale, parziale di 7-0 in favore di Cuneo) per Allik (10-17), poi Prata recupera due break con Scopelliti che prima mette giù la palla su servizio potente di Terpin e poi ferma Pinali a muro (13-17), ma Volpato dal centro firma il nuovo +6 dei piemontesi sul 13-19. Il fallo fischiato ad Alberini regala il punto del 14-21 agli ospiti che chiudono 17-25 su un altro fallo fischiato alla Tinet: errore di Gamba dalla seconda linea.

Il terzo set nelle prime fasi è equilibratissimo, ma si sblocca nel turno al servizio di Allik: un errore di Ernastowicz permette a Cuneo di trovare il break sul 7-9, poi il quarto ace personale dell'estone vale il 6-10 piemontese. Arrivano anche i servizio vincenti di Pinali del 9-13 e quello di Sette che costringono Di Pietro ad interrompere il gioco sul punteggio di 10-15 per Cuneo, ma sono abncora i ragazzi di Battocchio ad andare a punto con il muro di Allik e l'errore di Ernastowicz che valgono il +7 sull'11-18. Un altro muro di Allik (11-19). Ormai la strada è in discesa: il muro di Sette su Gamba porta Cuneo al match ball sul 14-24, il sigillo è di Allik che chiude 15-25