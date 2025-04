Volley A2M. Cuneo in finale promozione, Battocchio: "Emozionantissimo vincere così" [VIDEO]

Matteo Battocchio ci mette un po' a realizzare che è tutto vero: la sua Cuneo è in finale promozione per un posto nella SuperLega 2025/2026.

Prima i giusti festeggiamenti con il gruppo di tifosi che si sono "sciroppati" la bellezza di 1200 chilometri in 24 ore per poter sostenere i loro beniamini, poi a palasport ormai vuoto fa l'analisi dell'incontro: "Penso ci sia solo da battere le mani ai ragazzi - dice -, che non sono stati solo bravi, di più. Ci continuano a stupire ogni giorno. Bellissimo veder vincere loro, la società, e naturalmente questi tifosi che ci hanno seguiti fino a Prata. Emozionantissimo"

La sua analisi della partita è stringata, ma precisa: "Il primo set è stato la fotocopia di quello visto in gara-1, mentre nel secondo abbiamo spezzato l'equilibrio col turno al servizio di Allik. Quel turno di battuta ha cambiato un po' le sorti della gara. Il vero carattere della squadra, però, per me è venuto nel finale del primo parziale, quando loro ci hanno ripresi e superati".

Ed ora la finale contro Brescia: "Ci ragioneremo. Giochiamo contro una delle squadre designate, per noi invece è un traguardo inaspettato. Che nessuno aveva previsto. Invece, ecccoci qui: il frutto di un lavoro strepitoso fatto dai ragazzi in tutta la stagione. Ora siamo in finale, vedremo cosa succederà".

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: