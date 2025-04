San Benedetto Belbo, proiezione del documentario “The climate limbo” - 2019 che racconta il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni

Proiezione del documentario “The climate limbo” - 2019, un film che racconta il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni. Prodotto da Cambalache, realizzato da Dueotto Film, scritto da Elena Brunello, con la regia di Paolo Caselli e Francesco Ferri.

Sabato 3 maggio alle ore 21.00 presso il Salone polifunzionale M.Ferrero a San Benedetto Belbo, ingresso libero.

Prosegue la programmazione della rassegna di Cine per la Terra questa volta in collaborazione con la manifestazione “La rondine chiama - Letterature e territori a confronto”, che si svolgerà dal 23 aprile all’8 giugno in più comuni dell’Alta Langa e intende celebrare i paesaggi rurali italiani in onore al romanzo “La Malora” di Beppe Fenoglio.

“The climate limbo” è un documentario prodotto da Cambalache, associazione di Alessandria che si occupa di accoglienza e assistenza ai richiedenti asilo attraverso progetti di inclusione e di agricoltura sociale. Le aree interne e rurali sono particolarmente attrattive per la popolazione straniera in parte per l’espulsione della manodopera straniera dai settori manifatturieri, in parte per il minor costo della vita, infine (involontariamente) perché molti centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono stati aperti in aree decentrate. Ancora una volta le dinamiche migratorie sono saldamente intrecciate all’andamento del mercato del lavoro, della demografia, delle opportunità di inserimento sociale. Ma c’è un ulteriore fattore che nei prossimi anni sarà cruciale per interpretare i fenomeni migratori: il cambiamento climatico.

Attraverso interviste ad alcuni testimoni ed esperti sul tema il lavoro documenta quale nesso esista oggi fra gli spostamenti e gli eventi climatici come la siccità, le inondazioni, i terremoti. La migrazione -anche per motivi climatici- non è una novità, quello che si manifesta nel presente è una rapidità e interconnessione dei cambiamenti che dunque coinvolgono popolazioni in modi diversi su scala globale ma quelli ad esserne maggiormente colpiti negli effetti sono quei paesi già fragili per condizioni economiche e sociali. Vedremo testimonianze dal Bangladesh, dalla Nigeria, ascolteremo esperti di clima, diritti dei migranti e agricoltori; un confronto a più voci su quella che si prospetta come una nuova faccia della crisi in atto.

Nel titolo è stata scelta la parola limbo per sottolineare la condizione di quegli esseri umani che si trovano in un luogo di confine, in uno spazio fra due estremi, in una sorta di confinamento o prigione che non garantisce una vita secondo le intenzioni dell’individuo. Chi ha lasciato la propria casa forzatamente vive ogni giorno questo senso di impotenza e nostalgia per i luoghi abbandonati e (forse) perduti per sempre.