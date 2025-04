Bra, alloggi di edilizia sociale: pubblicata la graduatoria provvisoria

E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale nel comune di Bra, predisposta a seguito del bando pubblicato l’11 giugno 2024. E’ possibile consultare la graduatoria sul sito del Comune di Bra, alla pagina: Case popolari (link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/22977 ), sotto la voce ‘Documenti’.

Nella graduatoria i dati personali sono sostituiti dal numero di protocollo della domanda di partecipazione e sono riportati in ordine crescente, non in base al punteggio. Si ricorda che ad ogni richiedente, in risposta alla presentazione della domanda, è pervenuta via email una ricevuta riportante il numero di protocollo e il numero di istanza.

I cittadini residenti a Bra che necessitino di ulteriori chiarimenti possono rivolgersi allo Sportello Casa, a cui si accede solo tramite appuntamento: la prenotazione va effettuata via whatsapp scrivendo al numero 338.7253283.

I cittadini che hanno presentato la domanda e residenti in uno dei dieci Comuni facenti parte dell’ambito territoriale n. 11 (Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno) si devono invece rivolgere direttamente al proprio Comune di residenza.

Si informa che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria provvisoria all’albo pretorio del Comune di Bra, avvenuta in data 17 aprile 2025, gli interessati potranno presentare opposizione esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud Sede di Cuneo, Via Santa Croce, 11 12100 Cuneo apponendovi una marca da bollo da 16,00 euro.

Per ulterori informazioni rivolgersi all'ATC, Piemonte Sud, Sede di Cuneo, Via Santa Croce 11, tel. 0171/440511.