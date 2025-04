Cardè ricorda i suoi caduti e deportati nell'80° Anniversario della Liberazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Cardè organizza una cerimonia in ricordo per onorare coloro che persero la vita durante il conflitto bellico e l’occupazione nazi-fascista, nonché i cittadini di Cardè deportati in Germania nei campi di lavoro forzato e nei lager.

La cerimonia sarà anche l’occasione per ricordare, grazie al contributo di testimonianze e documenti storici, l’impegno di chi ha lottato contro il nazifascismo e ha contribuito a fondare i valori di libertà e democrazia su cui si basa la Repubblica Italiana.

Il programma del 25 Aprile prevede della giornata prevede: alle 10,30 messa nella Parrocchia di Santa Caterina

Seguirà alle11,30 l’inaugurazione della nuova targa commemorativa in piazza Martiri della Libertà, seguita da un rinfresco aperto alla cittadinanza

La targa, realizzata in ottone satinato, riporta i nomi di oltre quaranta concittadini deportati in Germania durante il secondo conflitto mondiale.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, per conservare e tramandare alle future generazioni la memoria di chi ha pagato con la vita o la sofferenza il prezzo della libertà.

L’inaugurazione della targa sarà anche un momento di riflessione, incentrato sul ripercorrere gli episodi che hanno coinvolto Cardè e i suoi abitanti durante la guerra, i nomi di tutti coloro che vi persero la vita e sull’importanza di trasmettere il ricordo di queste vicende alle nuove generazioni, affinché la memoria collettiva rimanga viva.

“In un’epoca in cui la memoria rischia di affievolirsi – dichiara l’assessore alla cultura Alessandro Ponsi – è nostro dovere rinnovare ogni anno il ricordo di quei tragici eventi e delle persone che li hanno vissuti.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la popolazione, con particolare attenzione ai familiari e discendenti dei deportati cardettesi.

Conoscere la Storia – continua Ponsi - non è solo un esercizio di memoria, ma un imperativo civico, soprattutto per noi che viviamo in una provincia decorata con la Medaglia d’Oro al Merito Civile per la Guerra di Liberazione 1943–1945”.

La targa è conferita con la seguente motivazione: “Importante centro della Resistenza, partecipava con la popolazione e le sue formazioni partigiane alla lotta di Liberazione, subendo la brutale ferocia nazifascista. Vittima di rastrellamenti, incendi e devastazioni, offriva alla causa della libertà un altissimo tributo di sangue, dimostrando ammirevole spirito di sacrificio ed incrollabile amor patrio”.

Ponsi conclude: “Ricordare significa anche educare, e oggi più che mai abbiamo il dovere di farlo”.