Disagi per alcuni residenti di Mondovì nella zona di via del Tiro a Segno e limitrofe.

Per un guasto a una centralina cubicata in via Boves, alcune utenze da alcune ore sono senza corrente elettrica. Sul posto è in corso l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e dei tecnici di E-distribuzione per riparare il guasto.