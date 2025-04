Confapi Cuneo ha celebrato la Giornata Nazionale del Made in Italy con una riuscita serata al Castello di Guarene [VIDEO]

Una ricorrenza che Confapi Cuneo ha voluto celebrare con una speciale serata, quella della Giornata nazionale del Made in Italy, che l'attiva associazione provinciale ha festeggiato ieri, mercoledì 16 aprile, con un incontro che ha radunato oltre cento 130 aziende associate nei prestigiosi spazi del relais Castello di Guarene.

La serata è stata l’occasione per molti rappresentanti delle piccole e medie industrie di fare rete attraverso una diversa modalità di “B2B” grazie a Confapi Cuneo, che le assiste e supporta con servizi legali, sindacali, di consulenza del lavoro, nel partecipare ai bandi, nell’ottenimento di certificazioni e nelle opportunità esclusive che offre l’associazione: la collaborazione tra imprese e lo scambio di conoscenze.

Una grande famiglia insomma, alla quale i medi e piccoli imprenditori cuneesi, oltre l’80% delle aziende in Italia, si affidano per la professionalità e la vocazione di Confapi nel rappresentare i loro interessi.

A curare l’organizzazione dell’evento Made in Italy è stato lo staff coordinato dalla direttrice del sodalizio Chiara Carlini: “Confapi Cuneo è un’associazione di categoria che segue le aziende, le assiste, le affianca per far crescere il loro business. Il nostro valore aggiunto, spero che lo apprezzino anche gli imprenditori, è quello delle relazioni, del fare rete, di valorizzare i talenti. Oggi celebriamo proprio questo: l'eccellenza delle nostre aziende, che esportano in tutto il mondo, ma sono fortemente legate al territorio. Ogni loro prodotto, ogni loro servizio, è frutto non dell'intelligenza artificiale, ma dell'intelligenza umana che le ha portate a diventare leader, ognuna nel proprio settore”.

Padrone di casa il presidente Massimo Marengo, anche presidente dell’unione di categoria Ambiente & Energia, che ha salutando i partecipanti e sottolineato come “le piccole e medie aziende che rappresentiamo sono il cuore pulsante dell’industria italiana. In Confapi le imprese sono assistite e aiutate a crescere. Questo è il nostro obiettivo e questi eventi servono proprio a fare networking e creare sinergie, alimentando relazioni con la forza del Made in Cuneo. Siamo felici di celebrare l'edizione 2025 della Giornata nazionale del Made in Italy, un’occasione importante per evidenziare l'eccellenza, la creatività e l'ingegno che contraddistinguono i prodotti italiani”.

Oltre 130 imprese hanno partecipato all’evento guarenese, che ha avuto fra gli ospiti d’onore il presidente nazionale Confapi Cristian Camisa, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, che nel suo saluto ha ricordato l’importanza delle associazioni di categoria per fare sistema, la “Casa delle imprese” e una delegazione guidata dall’ingegnere Milena Orso Giacone per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e una per la fondazione nazionale per l’Intelligenza artificiale, AI4 Industry, coi consiglieri Duilio Paolino e Alessandro De Florentis. Questi ultimi hanno portato i saluti del ministro Adolfo Urso e del presidente Fabio Pammolli, che in una lettera per Confapi ha riconosciuto alla realtà industriale cuneese “la capacità di essere una delle espressioni più concrete e vitali del Made in Italy: una rete di competenze e visione che dà forza all’identità industriale del Paese”.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Creatività e genialità del modo di fare impresa riconosciuta anche dal presidente Cristian Camisa (nella foto sotto), che nel suo intervento si è detto orgoglioso di tenere a battesimo le celebrazioni di Cuneo: “Partecipo spesso alle missioni di Sistema Italia col ministro degli Esteri Antonio Tajani e rilevo la grandissima richiesta dei nostri prodotti di qualità. Confapi è la casa delle piccole medie industrie, capaci sempre di migliorarsi e di portare il loro valore aggiunto anche fuori dai confini nazionali, come fanno molte aziende cuneesi, a pieno titolo eccellenze italiane”.

Fra i presenti all’incontro i rappresentanti delle varie sezioni nazionali e provinciali di Confapi Cuneo. La Giunta di Cuneo composta da Massimo Albertengo e dal presidente di Unionalimentari Nicholas L’Abbate, da Danilo Sanino, Alessandro Raina e Paolo Stella, presidente di Aniem, e dal vicepresidente vicario Magno Garro. La presidente di Confapid per l’imprenditoria femminile, Isabella Bodino, Giorgio Conterno componente della giunta nazionale di Unionalimentari, Claudio Bertolotto, presidente di Unital, Andrea Massarenti, presidente di Unionmeccanica, e Davide Bima, presidente dei giovani di Confapi Cuneo.

E ancora. Il vicepresidente nazionale Corrado Alberto, il presidente nazionale Confapi Salute Michele Colaci, il presidente di Fapi e del Confapi Varese Marco Tenaglia, il presidente di Unimatica Giorgio Binda, quelli di Confapi Toscana Luigi Pino e di Api Lecco Luigi Sabadini.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale di Cuneo “Mario Delpozzo” Ivan Re ha illustrato il progetto al quale sta lavorando per attivare un corso di studi specifico per il Made in Italy, mentre il sindaco di Guarene e consigliere provinciale Simone Manzone e l'assessore al commercio del Comune di Alba Roberto Cavallo hanno chiuso la carrellata di saluti.

Hanno condiviso le loro ultime eccellenze gastronomiche il Caseificio Moris, Albertengo Panettoni, Pasta Natura, Molino Cordero, Galfrè antipasti, Bordiga 1888, Inanna e alcune cantine di Langa e Roero: Cantine Conterno, Vignaioli Piemontesi, le cantine Castagnito, Post dal Vin e Pelissero Ornella di Neive.

I prossimi eventi programmati da Confapi Cuneo saranno un seminario esclusivo sul problem solving e strategie con la mental coach Roberta Milanese, l’8 maggio, e un convegno sull’intelligenza artificiale, per conoscere e utilizzare nel migliore dei modi l’IA per le Pmi, che si terrà il 20 maggio sempre a Cuneo.