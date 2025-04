La bolletta elettrica diventa una fonte di guadagno: al via nel cuneese il primo round di adesioni alla Comunità Energetica CERQUITY

Con la Comunità Energetica CERQUITY, i Soci Consumatori titolari di un’utenza elettrica in Cuneo città e Comuni limitrofi lato Gesso potranno accedere agli incentivi ventennali erogati dal G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) dedicati al consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili.

I territori coinvolti sono precisamente Cuneo e le sue frazioni lato Stura arrivando fino a Caraglio che ricadono nell’Area Convenzionale AC001E01054

oltre ai Comuni di Beinette, Chiusa di Pesio, Frabosa Sottana, Margarita, Morozzo,Peveragno, Pianfei, Roccaforte M.vì e Villanova M.vì., inseriti nell’Area Convenzionale AC001E0142

3.000 MWh disponibili e un contributo fino a 30€/MWh

Con il primo round di adesioni ufficialmente aperto, CERQUITY mette a disposizione un tetto iniziale di 2.000MWh per Cuneo 1.000 MWh per gli altri Comuni, destinato a imprese e privati che vogliano partecipare attivamente alla transizione energetica. L’incentivo previsto per i consumi in Fascia F1 è pari a 30 euro per ogni MWh condiviso.

Un'opportunità concreta per alleggerire la bolletta elettrica e, allo stesso tempo, contribuire a un modello di produzione e consumo energetico sostenibile, locale e collaborativo.

Come aderire e scadenze

Per partecipare occorre associarsi ed è sufficiente essere titolari di un’utenza elettrica. Si manterrà l’attuale contratto di fornitura e non sono necessarie modifiche agli impianti esistenti in quanto la condivisione dell’energia è virtuale.

Gli interessati possono candidare la propria adesione entro il 10 maggio 2025. I dettagli tecnici e contrattuali saranno forniti direttamente ai richiedenti in seguito alla manifestazione d’interesse.

Per chi non riuscisse a partecipare a questo primo ciclo saranno aperte ulteriori finestre per nuovi Consumatori man mano che entreranno in funzione nuovi impianti di produzione ed inoltre sono in fase di attivazione altre Aree Convenzionali di cui a breve daremo evidenza.

Produttori sempre benvenuti

CERQUITY resta sempre aperta alle adesioni da parte di Produttori di energia da fonti rinnovabili, offrendo così nuove occasioni di sviluppo di una rete energetica distribuita e partecipata.

Chi è CERQUITY

CERQUITY è una Società Cooperativa S.p.a. fondata a Cuneo nel giugno 2024 da un gruppo di privati cittadini ed aziende piemontesi, liguri e lombarde che vogliono cogliere le opportunità del modello innovativo della Comunità Energetica. Una C.E.R. etica, inclusiva, democratica ed indipendente che intende portare benefici ai suoi Soci ed ai territori in cui questi si trovano. L’operatività iniziale nel Nord è ora estesa a tutta Italia assieme alle C.E.R. sorelle con sede a Pescara e Matera. Oltre 400 Soci hanno già scelto di unirsi ai fondatori nella sfida al cambiamento.

Per informazioni e per inviare la propria richiesta di adesione visitate il sito www.cerquity.it o scrivete a info@cerquity.it