L’Ufficio Turistico di La Morra lancia “documentRari”: tre serate di proiezioni per raccontare il territorio

La Morra inaugura nel 2025 la prima edizione di documentRari, una rassegna cinematografica primaverile pensata per celebrare il territorio attraverso lo “sguardo”.

Tre appuntamenti – il 27 aprile, il 18 maggio e il 25 maggio – offriranno al pubblico la possibilità di riscoprire paesaggi, tradizioni e storie autentiche, legate a quei luoghi e a quelle persone che ogni giorno si lasciano ispirare dalla bellezza che li circonda. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 20:30 presso il Salone Polifunzionale di La Morra, con ingresso gratuito ad offerta libera.

La rassegna nasce con l’intento di accompagnare il pubblico all’inizio della stagione calda, ricordando il valore dei luoghi in cui viviamo e celebrando l’ispirazione che possono offrire, attraverso storie che parlano di terra, di lavoro, di sogni e di resistenza.

Il primo appuntamento: TRIFOLE – Le radici dimenticate Domenica 27 aprile 2025.

Ad aprire la rassegna sarà il film Trifole – Le radici dimenticate di Gabriele Fabbro, uscito nel 2024. Un'opera poetica e intensa che intreccia famiglia, natura e memoria. Dalia, giovane londinese in crisi, viene mandata dalla madre in un paese delle Langhe per occuparsi del nonno Igor, cercatore di tartufi affetto da demenza. In un contesto inizialmente ostile, la ragazza riscopre il legame con le proprie radici, mentre Igor le trasmette i segreti del mestiere, nella speranza che una trifola preziosa possa salvare la casa di famiglia. Il film, interpretato da Umberto Orsini, Margherita Buy e Ydalie Turk (anche co-autrice della sceneggiatura), alterna toni fiabeschi e realistici, immergendo lo spettatore nei paesaggi spettacolari delle Langhe e nel mondo, spesso spietato, del commercio del tartufo..



“Trifole” è una dichiarazione d’amore alle Langhe e a chi le abita.