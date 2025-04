FdI, chiusura sportelli bancari, Barbero: “Pieno e convinto sostegno all’Odg contro la desertificazione e la tutela di piccoli Comuni"

“Nella seduta di oggi - afferma Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale - ho espresso pieno e convinto sostegno all’Ordine del giorno del

collega Ravello, che ho sottoscritto, contro la chiusura degli sportelli bancari nei piccoli comuni e nei territori di montagna. La nostra provincia di Cuneo, insieme a quella di Torino, sono tra le più colpite da questo fenomeno con molti paesi, specie quelli montani, privi di sportelli o a forte rischio di riduzione o chiusura totale dei servizi esistenti”.

“Nell’ultimo decennio - prosegue Barbero - abbiamo assistito ad una continua riduzione di filiali e conseguentemente di sportelli fisici sul territorio regionale. Oltre un milione di piemontesi vive in Comuni desertificati o a rischio di desertificazione bancaria. Con questo Odg chiediamo agli istituti di recuperare anche il ruolo sociale ed economico di riferimento per le comunità e i territori. La salvaguardia dei servizi è fondamentale, così come le scuole e i presidi sanitari, egioca un ruolo determinante nel contrasto allo spopolamento dei territori" - conclude il consigliere Barbero.