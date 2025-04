Coldiretti Cuneo: la Nocciola delle Langhe chiude in bontà la sesta stagione di show cooking Campagna Amica

Termina oggi, giovedì 17 aprile, il viaggio del gusto firmato Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, alla scoperta delle eccellenze agroalimentari più o meno note del nostro territorio: a partire dalle ore 18, è in programma l’ultimo show cooking di questa sesta stagione.

Al centro della serata ci sarà la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, portata e presentata dall’azienda agricola GentiLanga, del circuito Campagna Amica. L’azienda, a Trezzo Tinella, è gestita dal giovane Lorenzo Boffa, quarta generazione di una famiglia di agricoltori, insieme al papà Domenico.

“Dedichiamo alla coltivazione delle nostre nocciole circa 10 ettari di terreno – spiega Lorenzo Boffa –, tutti certificati IGP e SQNPI: in questo modo riusciamo a garantire l’alta qualità del prodotto, oltre che la sua completa tracciabilità. La raccolta manuale, la selezione accurata e la tostatura in azienda ci permettono di preservare intatti gli aromi e il sapore intenso”.

“Questa varietà di nocciola – aggiunge Domenico Boffa – ha una particolare forma a tre lati ed è nota per essere la più buona al mondo, con la sua nota di dolcezza e il retrogusto persistente che la rende irresistibile sia al naturale che come base per dolci, creme, cioccolati e prodotti da forno”.

Nel laboratorio aziendale, Domenico e Lorenzo trasformano le nocciole in golosi trasformati, come le nocciole ricoperte di cioccolato, le nocciole salate, la granella e la pasta pura di nocciole, che i consumatori possono trovare nei mercati sul territorio o che possono ordinare online sul sito web aziendale.

I partecipanti allo show cooking scopriranno come nasce questa autentica bontà contadina e come valorizzarla in cucina, grazie agli spunti creativi di chef e cuochi del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione, che prepareranno in diretta tre piatti, abbinati ad assaggi di birre Baladin.

“Si conclude un’altra stagione di show cooking che ha acceso un faro sulla ricca biodiversità della nostra provincia – sottolinea il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada –, svelando la genuinità di tante bontà locali, la loro storia e la cura con la quale vengono prodotte. Le centinaia di presenze registrate nel corso della stagione ci dicono che siamo riusciti nell’intento di incuriosire e rendere più consapevoli i consumatori sul valore del cibo 100% cuneese, per un consumo alimentare sano, stagionale e a Km zero”.

Ultimo appuntamento, dunque, oggi 17 aprile alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).