Arrampicata sportiva, via alla Coppa del Mondo Boulder: nel team azzurro la monregalese Giorgia Tesio e la chiusana Irina Daziano

È finalmente arrivato il momento dell’avvio ufficiale della stagione agonistica mondiale di arrampicata sportiva 2025.

Con inizio il 18 aprile e fine a settembre, la stagione prevede 17 gare di Coppa del Mondo e due Campionati Mondiali (Senior e Giovanile).

L'apertura della stagione avrà luogo per il secondo anno consecutivo a Keqiao, in Cina (18-20 aprile), con l’esordio della Coppa del Mondo Boulder, che si comporrà di 6 tappe fra aprile e giugno.

La seconda tappa si disputerà a Curitiba, in Brasile (15-18 maggio), che ospiterà la prima gara di Coppa del Mondo IFSC in Sud America, e la terza prova si svolgerà a Salt Lake City, negli U.S.A. (23-25 maggio). Poi le tappe in Europa, a Praga dal 6 all’8 giugno e a Berna dal 13 al 15 giugno, per arrivare alla tappa conclusiva a Innsbruck, dal 25 al 29 giugno.

Da tempo il Team azzurro di Boulder sta svolgendo regolarmente allenamenti di squadra, ma anche raduni mirati in Italia e all’estero, per lavorare con tracciatori internazionali e ottimizzare la capacità di adattamento ai vari stili di scalata.

Gli atleti incaricati di tenere alto il tricolore nello Shaoxing Keqiao Yangshan Climbing Center saranno la pluricampionessa italiana nonché olimpionica di Parigi Camilla Moroni, la campionessa Italiana Giorgia Tesio, la detentrice della Coppa Italia assoluta Francesca Matuella, la Campionessa Mondiale Universitaria Giulia Medici, l’argento nella tappa italiana di Coppa Europa, Irina Daziano.

Fra le loro sfidanti mancano alcuni nomi altisonanti, come Garnbret, Raboutou, Pilz, Grossman e Mori, ma il parterre rimane comunque estremamente agguerrito, con l’australiana Mackenzie e la giapponese Nakamura, rispettivamente argento e bronzo in Coppa del Mondo assoluta, la francese Bertone, vice Campionessa Mondiale, l’americana Sanders, quarta nel circuito di Coppa del Mondo, e poi numerose atlete che hanno gareggiato a Parigi 2024, fra cui la cinese Zhang, la britannica McNeice, la giapponese Nonaka e la coreana Seo.

Il programma di gara prevede per venerdì 18 alle ore 9.00 l’avvio delle qualifiche femminili e alle ore 16.00 l’inizio delle qualifiche maschili.

Sabato 19 alle ore 12.00 si disputeranno le semifinali femminili e alle ore 19.00 le finali, mentre domenica 20 alle ore 12.00 si svolgeranno le semifinali maschili e alle ore 19.00 le finali maschili, a cui seguirà la cerimonia di premiazione.