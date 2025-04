Motociclismo, avvio di stagione con doppio podio per i piloti della Black Racing Squadra Corse

Scarperia (FI), 11-13 aprile. Sul bellissimo Circuito Internazionale del Mugello si è aperto il sipario della Coppa Italia di Velocità 2025, sul quale la squadra cuneese Black Racing Squadra Corse si è presentata ai nastri di partenza per difendere, con ben cinque piloti, i colori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Ecco i loro nomi: il maceratese Elia Mengoni, confermato nella Dunlop Cup della classe 600 SuperSport, in sella alla Yamaha R6, il genovese Fabio Pozzato alla guida di una Yamaha R1, il reggiano Thomas Mattioli su BMW S1000RR e lo svizzero Alder Manuel con una Kawasaki ZX-10R, tutti e tre al via della Pirelli 1000 Rider ed infine l’austriaco Maximilian Seelos, impegnato nel Trofeo Italiano Amatori 1000 base, con una BMW S1000RR.

Meteo bello nelle libere del venerdì e nelle qualifiche del sabato, che hanno visto Mengoni agguantare il nono tempo nella Dunlop Cup, mentre Mattioli, Pozzato e Alder hanno chiuso le qualifiche della Pirelli Cup rispettivamente al decimo, undicesimo e ventiseiesimo posto, con il più giovane del gruppo, Seelos, trentatreesimo nel Trofeo Italiano Amatori.

Purtroppo, la domenica, come da previsioni meteo, la pioggia ha iniziato a scendere fin dalla metà della mattina, con gare dichiarate “bagnate”.

Elia Mengoni festeggia sul podio toscano

Modificati gli assetti delle moto e montati gli pneumatici rain, il primo a scendere in pista è stato Mengoni, che con una bella partenza si porta subito in quarta posizione, vanificata da una bandiera rossa che ferma la corsa. Nella seconda partenza un nuovo buon avvio permette a Mengoni di tenere un buon ritmo e di transitare sul traguardo in terza posizione.

Nella Pirelli Cup tutti e tre i piloti della Black Racing partono bene, ma a quattro giri dal termine della gara Mattioli apre il gas un attimo prima e scivola quando era quarto, mentre Pozzato, con una bellissima gara, si conferma competitivo e chiude quinto. Alder risale da dietro fino alla ventidueesima posizione, dopo un weekend inficiato da problemi tecnici risolti, che hanno fatto però perdere fiducia allo svizzero.

Ma il capolavoro di giornata lo sigla Seelos, al via della gara del Trofeo Italiano Amatori, che trovandosi a proprio agio con il bagnato, dalla trentatreesima casella parte bene e sorpasso dopo sorpasso riesce a chiudere la sua gara a podio, transitando al traguardo in terza posizione.

Sulla destra l'austriaco Max Seelos, terzo sul podio del Mugello

“Sono veramente felice e soddisfatto - ha riferito il team manager Simone Barale - perché la conquista di due podi al primo round stagionale, che è sempre un’incognita, è stato un risultato soddisfacente. Bravissimo Mengoni in una Dunlop Cup molto agguerrita e un complimento a Seelos, per l’impresa pazzesca portata a termine. Mi dispiace molto per Mattioli perché si meritava davvero di chiudere bene il suo weekend, bene Pozzato, che ha centrato la Top 5 e grazie a Manuel per la dedizione e l’impegno a voler fare bene. Grazie davvero a tutti per il lavoro incredibile”.

Il prossimo l’appuntamento è previsto per il weekend dell’8 giugno, quando si correrà il secondo round, sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.