Calcio Serie D: il Bra non si ferma, Varese battuto 2-1

I festeggiamenti per la promozione in Serie C non condizionano la determinazione del Bra che, nel turno prepasquale, vince (e convince) contro il Varese. Al Bravi, su un terreno reso viscido dalla pioggia, i giallorossi si impongono con il risultato di 2-1. Tutte nel secondo tempo le reti che decidono la sfida, firmate da Rosa e Minaj. Nel finale Romero accorcia le distanze.

LA CRONACA

La prima occasione interessante è degli ospiti: al 12' Vitofrancesco coglie una traversa su punizione. Il Bra risponde con Minaj che approfitta di una scivolata di Priola, si invola verso la porta ma viene stoppato sul più bello da Piras. Sul conseguente corner Zanon colpisce di testa, la difesa del Varese allontana con qualche affanno. Lombardi ad un passo dal vantaggio al 31'. Barzotti, da posizione ravvicinata, si fa respingere la conclusione a colpo sicuro da Ribero. Squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero sul risultato di 0-0.

Giallorossi in gol ad inizio ripresa. Un ispirato Minaj percorre mezzo campo palla al piede e va al tiro, respinto da Piras. Rosa è in agguato e non sbaglia, 1-0 al 53'. Doppio cambio per Nisticò al 64'. Tuzza e l'autore del vantaggio Rosa lasciano il campo, rimpiazzati da Gerbino e Aloia. Subito dopo arriva il raddoppio. Giallombardo illumina per Minaj, freddo sotto porta per il 2-0. Unghero prova a correre ai ripari ed inserisce Romero per Daqoune. Nisticò risponde con Legal e Chiabotto in luogo di Mawete e Perseu. A otto dalla fine Romero approfitta di una dormita della difesa di casa e trafigge Ribero con un preciso diagonale, 2-1. Lo stesso Romero è protagonista di un episodio controverso, al 90'. Il suo colpo di testa vincente è vanificato dalla gomitata assestata a Legal. L'arbitro vede tutto, annulla il gol ed espelle l'attaccante. Prima del fischio finale c'è gloria per Quitadamo che torna dopo un lungo periodo di inattività, esce Zanon. A tempo quasi scaduto ancora un gol annullato al Varese ed ancora un cartellino rosso: il già ammonito Bonaccorsi, infatti, segna con la mano, guadagnando il secondo giallo. Finisce, come spesso accaduto durante la stagione, con il Bra che festeggia con i suoi tifosi: 2-1 in favore dei giallorossi al Bravi.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Zanon (91' Quitadamo), Tos, Sganzerla; Mawete (72' Chiabotto), Giallombardo, Perseu (72' Legal), Tuzza (64' Gerbino), Pautassi; Rosa (64' Aloia), Minaj. A disp: Ariello, Cannatelli, Omorogbe, Costantino. All Nisticò

Varese (3-5-2): Piras, Bonaccorsi, Priola, Mikhaylovskiy; Ferrieri, Daqoune (70' Romero), Vitofrancesco, De Angelis (75' Marangon), Malinverno (77' Piccioli); Banfi, Barzotti. A disp: Ferrari, Mazzola, Molinari, Jella, Sassudelli, Secondo. All Unghero

Gol: Rosa 53', Minaj 66', Romero 82'

Ammoniti: Bonaccorsi, Zanon, Tos, Nisticò, Pautassi

Espulsi: Romero al 91', Bonaccorsi 94'

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme, assistenti Enrico Antonini di Bassano del Grappa e Davide Cavallaro di Rovigo