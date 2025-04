Fenomeno Sara Curtis: arrivano i complimenti (anche) di Federica Pellegrini

Sara Curtis non ha preso parte ai 50 farfalla degli Assoluti di Riccione. La saviglianese tesserata Esercito e CS Roero, come spiega la federazione, "ha preferito riposarsi dopo le fatiche accumulate negli ultimi giorni in cui è stata straordinaria protagonista".

Comunque proseguirà la sua carriera, l'allieva di Thomas Maggiora ricorderà a lungo questi giorni, nei quali le sue imprese sportive hanno catalizzato l'attenzione generale, non solo degli addetti ai lavori (che, naturalmente, già ne conoscevano le potenzialità).

Merito di quel record nei 100 stile libero strappato a Federica Pellegrini, icona dello sport italiano.

Proprio La Divina ha voluto complimentarsi, via social, con Sara e Alessandra Mao (altro giovane talento del nuoto azzurro) per gli ultimi risultati ottenuti in vasca.