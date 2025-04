Motociclismo - Stefano Leone terzo in Austria nella 300 Supersport

Nel week end del 12 e 13 aprile si è corsa in Austria, a Landshagg, situata nei pressi di Linz, sulle rive del Danubio, la prima prova del campionato Europeo di Velocità in salita, al quale prende parte il saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Stefano Leone.



La gara più prestigiosa e veloce dell'anno, lunga quasi quattro chilometri, con una strada che permette velocità di percorrenza delle moto elevatissime; ha salutato come vincitore assoluto il tedesco Datzer David, che ha fatto segnare una media di 189 km/h., con gli organizzatori che hanno dichiarato di aver fatto il record di spettatori paganti: ben 11.000, con un costo del biglietto pari a 25 euro!

Il pilota saviglianese ha chiuso terzo nella 300 Supersport, in sella ad una Yamaha R3, mentre nella Supermoto Open si è piazzato quarto alla guida di una Husqvarna 701.

Passaggio con il pubblico sullo sfondo



"Quest'anno - ha riferito Stefano Leone -, la mia gara preferita, sia per il percorso che per le emozioni che riesce a darti, con tutto il pubblico che ti accoglie lungo la strada al momento della discesa chiedendoti un cinque, è stata caratterizzata da un tempo splendido al sabato e nuvoloso alla domenica.



Poche le cadute occorse, grazie anche alle buone condizioni meteo, con solamente una quindicina di piloti ritirati, su 260, con alcuni che non hanno terminato la corsa per rotture meccaniche.



Sono soddisfatto dei miei piazzamenti, anche se nelle prove della domenica mattina avevo chiuso in prima posizione nella SSP300, ma al via della prima manche ho dovuto ritardare di dieci minuti la partenza a causa della rottura di una moto che partiva prima di me, così sono partito con le gomme fredde e sono finito a tre secondi dal primo classificato".