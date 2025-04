"Dante Livio Bianco: il partigiano e l'alpinista" in mostra a Borgo S. Dalmazzo

Nell'ambito delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione, venerdì 18 aprile, ore 17, presso la Biblioteca Civica “Anna Frank”, a Borgo San Dalmazzo, si tiene l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’intellettuale antifascista Dante Livio Bianco, comandante delle formazioni Giustizia e Libertà del Piemonte.

Avvocato affermato, alpinista eccellente, Bianco, con gli amici Gianni Ellena, Aldo Quaranta, Edoardo Soria, Luigi Giuliano e altri, fu autore di molte prime salite nelle Alpi Marittime e fu un pioniere dello scialpinismo. Per approfondire la conoscenza di questo straordinario personaggio suggeriamo la lettura del recente articolo (9 aprile 2025) pubblicato sulla Rivista Savej a firma della scrittrice cuneese Alessandra Demichelis.

Intellettuale, antifascista, la sua figura è strettamente legata alla Resistenza. Due giorni dopo l'Armistizio, organizzò in Valle Gesso, con altri undici compagni di fede, la formazione partigiana "Italia Libera".

Da questa ebbero origine i gruppi di "Giustizia e Libertà" operanti nel Cuneese. Dante Livio fu Commissario della I Divisione GL e dal febbraio 1945 comandante delle formazioni GL del Piemonte, oltre che componente del Comitato militare del CLN della Regione.

La mostra, organizzata dal Comune di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con le Aree Protette Alpi Marittime, sarà visitabile in orario di apertura della biblioteca (lunedì: chiusa; martedì-venerdì: 9,30 – 12,30 / 15,00 – 19,00; sabato: 9.30 - 12.30) fino a sabato 3 maggio.

L'esposizione è stata realizzata con materiale inedito e della mostra permanente L'edera e l'olmo, dedicata alla famiglia Bianco. L'allestimento, ospitato presso la sede delle Aree Protette Alpi Marittime a Valdieri, è stato curato nel 2004 dalla fotografa Paola Agosti e da Michele Calandri dell'Istituto Storico e della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo.

Le Aree Protette Alpi Marittime dopo aver esposto al Centro visita di Terme di Valdieri e alla Società Operaia di Valdieri nel 2023 e 24 hanno messo a disposizione "Dante Livio Bianco: il partigiano e l'alpinista" per l'importante anniversario dell'80 della Liberazione per la presentazione presso la Biblioteca Civica "Anna Frank" di Borgo San Dalmazzo documentazione.

