Gli auguri dell'amministrazione per i 90 anni di don Angelo, per decenni amato parroco a Moretta

L’amministrazione comunale di Moretta si è presentata nella residenza per anziani di Villa Loreto, martedì pomeriggio, per porgere gli auguri a don Angelo Abello in occasione del suo 90° compleanno, e per ringraziarlo per il notevole contributo offerto alla città.

Nato il 16 aprile 1935 e originario di Prazzo, in alta val Maira, don Angelo giunse a Moretta agli inizi del 1988, assumendo il ruolo di parroco e guidando la comunità fino al 2011, anno in cui rassegnò le dimissioni per limiti di età. Durante questo lungo percorso, il sacerdote ha consolidato il proprio ruolo di punto di riferimento spirituale, continuando a collaborare con i successivi ministri della parrocchia, tra cui don Paolo Audisio, don Gianluigi Marzo e don Tonino Marchisio.

Già ieri, al termine della messa settimanale celebrata presso la casa di riposo Villa Loreto, la comunità ha già reso omaggio al sacerdote. La piccola festa si ripeterà anche questa sera, nel giorno esatto del suo compleanno, dopo la messa delle 18, per rendere ulteriore testimonianza dell’amore e del rispetto che don Angelo ha sempre ispirato.

"Il suo esempio – dicono dall’amministrazione comunale - di umiltà, gentilezza e dedizione continua a guidare e confortare chiunque si trovi in difficoltà".

Tra i riconoscimenti ricevuti durante la sua attività pastorale, spicca il “Premio San Giovanni” del 2003, simbolo dell’impegno e del calore umano che lo contraddistinguono. Anche dopo aver lasciato l’incarico di parroco, nel dicembre 2011, don Angelo ha proseguito la sua missione, offrendo il suo prezioso aiuto durante le celebrazioni religiose, in particolare nella casa di riposo Villa Loreto, dove ancora oggi celebra la messa nei giorni feriali.