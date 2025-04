Prorogata fino alle 13 di sabato la chiusura di viadotto Soleri in uscita da Cuneo

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno consentito il completamento dei lavori all’ingresso del viadotto Soleri - cantiere Acda per la riduzione delle perdite dell’acquedotto (finanziati dal PNRR) - si rende necessario prorogare la chiusura del ponte in uscita da Cuneo fino alle 13 di sabato 19 aprile.

In seguito, fino alle ore 8:30 di mercoledì 23 aprile, il traffico resterà aperto in entrambi i sensi di marcia, ma con un restringimento di carreggiata, garantendo comunque il passaggio di autobus e pullman. Per consentire l’operazione sarà vietata la svolta sul Lungostura XXIV maggio.

Infine, nella mattinata di mercoledì 23 aprile, verrà nuovamente chiusa la corsia di viadotto Soleri in uscita dal centro per effettuare il ripristino definitivo del manto stradale (condizioni meteorologiche permettendo). Al termine dei lavori la viabilità tornerà alla normalità.