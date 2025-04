Bruno Bertero è il nuovo presidente dell'enoteca regionale colline del Moscato d'Asti

Il Consiglio di amministrazione dell’Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti ha nominato il nuovo presidente: Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell’Associazione dei Paesaggi vitivinicoli dell’UNESCO, guiderà la fase di start-up dell’Enoteca regionale che ha sede a Mango, nel castello che per secoli è stata la residenza estiva dei marchesi di Busca.

L’Associazione Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti è stata ricostituita a marzo 2024 con soci il Comune di Mango, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione Commercianti Albesi, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg e la Camera di Commercio di Cuneo. Nel Consiglio di amministrazione, oltre a Bertero, sono stati nominati il sindaco di Mango Damiano Ferrero, nel ruolo di vice presidente, Edoardo Accossato come rappresentante della Camera di Commercio, Gianfranco Torelli in rappresentanza del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg, e Mauro Noè, già sindaco di Cossano Belbo e presidente uscente, nominato dall’Aca. Revisore dei conti è Roberto Berzia.

Dopo un importante intervento di ristrutturazione ad opera del Comune di Mango del secondo piano del castello, che ospiterà la sede dell’Enoteca, oggi si sta lavorando all’allestimento e agli arredi in vista della riapertura prevista a settembre 2025.

"Sono felice di questa nuova sfida che accolgo con piacere – commenta il neopresidente Bruno Bertero –. Il territorio della Valle Belbo e del Moscato d’Asti meritano un luogo di rappresentanza e un ente di riferimento capace di creare sinergie e nuove opportunità di sviluppo turistico e sociale. Ringrazio Mauro Noè che mi ha preceduto, per la direzione intrapresa e per il grande lavoro portato avanti fin qui. Il primo obiettivo oggi è la riapertura, mentre già stiamo ragionando sulle attività da proporre e i progetti da mettere in campo già dal prossimo autunno".