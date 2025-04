A Racconigi una nuova iniziativa a sostegno del commercio locale

Nella giornata di ieri a Racconigi i bambini della scuola primaria hanno ricevuto un buono da 5 euro da spendere nei negozi del Comune. L’iniziativa “...lascia stare l’online, acquista a Racconigi” è stata ideata dal sindaco Valerio Oderda e dalla consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio, in collaborazione con l’associazione Racconigincentro, e ha l’obiettivo di sostenere e incentivare il commercio locale.

I buoni potranno essere spesi in tutti i negozi che riportano in vetrina la locandina dell’iniziativa, entro il 31 maggio.

“È un piccolo investimento che la nostra Amministrazione fa di buon grado per sostenere il commercio locale in un momento delicato –commenta la consigliera Elisa Reviglio- Crediamo sia importante promuovere un legame concreto tra i più giovani e la realtà del territorio in cui vivono. Inoltre, è un gesto utile anche per le famiglie: che si tratti di un gelato, una pizza, un quaderno, una maglietta, con questi 5 euro si può cogliere l’occasione delle vacanze pasquali per fare acquisti in città”.

“Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa proposta dal Comune, perché rappresenta un’idea concreta per incentivare la clientela ad acquistare a Racconigi. È un modo semplice ma efficace per avvicinare le famiglie e i più piccoli ai nostri negozi, e dare una spinta positiva al commercio locale”, conclude il vicepresidente di Racconigincentro Luca Redigolo.