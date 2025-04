Al concorso nazionale di chitarra “Ansaldi” partecipanti da tutta Italia e anche dall'estero

Sono interessate, per la partecipazione di concorrenti al concorso nazionale di chitarra “Ansaldi”, le regioni italiane del Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Puglia, Sardegna, Veneto, Friuli ed inoltre anche la Francia, con la presenza, dall’estero di un duo molto originale, vale a dire chitarra e sassofono.

Gli autori presentati riguardano vari secoli e nazioni: Giuliani, Mertz, Nuttel, Villa-Lobos, Paganini, Satie, Logy, Domeniconi, Tarrega, Llobet, Bach , Weiss, Castelnuovo Tedesco, Sor, Rodrigo, Martin, Legnani, Turina, Gilardino, Scarlatti, Augado, Mompou, Lopez, Chauarri,Piazzolla, Bogdanovic, Brouwer, Pomce, Gubitsch, Nodari, Bartok, Perosino. Come si nota le opere spaziano dal 1700 ai giorni nostri, ma riguardano il meglio delle composizioni. Gli ultimi dati del programma prevedono: prove di esame il 25 aprile, al pomeriggio sia nel Cine-Teatro di San Giacomo di Roburent, come nella stessa frazione nel Salone riccio del complesso polifunzionali. Le prove sono aperte al pubblico, che però non può intervenire, neppure applaudendo. Alle ore 21 nella chiesa di San Giacomo la prof.sa Federica Artuso, docente ai Conservatori di Vicenza e di Sassari, presenterà un programma assai importante, con musiche di Llobet, Tárrega, Ponce, Giuliani, Anido, Presti.

La chitarrista e docente, è specializzata nella performance su strumenti storici. Le sue incisioni, premiate dalla stampa internazionale, sono frutto di progetti artistici innovativi.

Nel 2023 i critici del Time hanno selezionato il suo disco su Emilia Giuliani (Tactus) tra i 100 migliori album di musica classica. Il disco è stato nominato CD della Settimana da Weta Classical-Washington e da Naxos Sweden; CD del Mese da Amadeus e DotGuitar; è stato premiato con le 5 stelle della storica rivista Musica, che ha pubblicato un’intervista. La rivista spagnola Ritmo lo ha inserito tra le incisioni di riferimento di musica per chitarra dell’Ottocento. In Giappone è stato nominato Editor’s Choice da The Record Geijutsu, e GendaiGuitar ha pubblicato uno speciale sul disco.

È stata intervistata da RAIRadio1 per la sua attività di riscoperta del repertorio al femminile, che conduce anche in collaborazione con la musicologa Nicoletta Confalone.

Con il liutaio Zontini collabora al progetto Papier-Mâché, leggendaria chitarra di Torres, lo Stradivari delle sei corde. Per divulgare il suono perduto di questo strumento stanno portando in scena una conferenza-concerto che ha debuttato al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. É stato poi pubblicato un vinile Velut Luna (riferimento nel mondo dell’hi-fi) registrato sulla Papier-Mâché.

Come camerista ha partecipato alla pubblicazione di una raccolta con prime incisioni dal repertorio di Villa-Lobos realizzato per Naxos da Andrea Bissoli, con cui forma un duo dal 2006. La critica internazionale ha espresso lusinghieri riscontri (Diapason, BBCMusic, Radio France, Folha de S.Paulo).

La sua formazione è avvenuta con Stefano Grondona, con cui si è diplomata con Lode e Menzione speciale. Di quel periodo ama ricordare anche le esperienze con Galbraith, Mondiello e Dieci, oltre che i corsi con Ghiglia all’Accademia Chigiana. Per le sue interpretazioni ha ricevuto premi in concorsi internazionali (tra cui lo storico concorso di Gargnano) e ha tenuto concerti solistici in Europa. Si esibisce anche con Samuele Berbenni, danzatore del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Attualmente suona chitarre originali Lacote, Simplicio, Garcia, Vincenti, Torres (Collezione Accornero), oltre alla Papier-Mâché di Zontini.

Si dedica con passione anche all’insegnamento ed è diplomata in didattica con lode. Vive tra il Veneto e la Sardegna, dove insegna al conservatorio di Sassari. È appassionata di Filosofia (disciplina in cui è laureata), di Mindfulness e dei film di Woody Allen.

Sabato 26: prove finali, Messa alle ore 18,30 con inserimento di brani chitarristici appropriati ed alle 21 Saggio di vincitori nella Chiesa di San Ludovico a Valcasotto, chiesa di Santa Maria a Serra di Pamparato e nella Arciconfraternita di Torre sezione Piazza. Domenica 27 alle ore 10 nel Cine teatro la cerimonia di premiazione. Sarà presente in rappresentanza del Senato, il sen. Giorgio Maria Bergesio, che consegnerà la medaglia ufficiale della camera alta al vincitore della categoria “Giovani concertisti”.