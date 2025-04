Al via il primo appuntamento dell'EXPO della sostenibilità di Alba

L’Associazione ambientalista di ragazzi Wild Life Protection ETS nasce 3 anni fa da un gruppo di ragazzi con l’ambizione di fare ambientalismo in una formula diversa dal solito: approcciandosi al mondo e anche a grandi istituzioni con propositività e ottimismo.

Questa idea ha visto l’Associazione portare avanti molte attività negli anni: dall’educazione ambientale nelle scuole fino a interi programmi per la promozione della sostenibilità, passando per campagne mirate di promozione sui social.

E’ però nell’aprile 2023 che prende vita “EXPO della Sostenibilità”: un programma costituito da diversi eventi con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per la sostenibilità a 360° sul territorio di Alba. Attraverso workshop, conferenze, esposizioni, talk ed eventi di intrattenimento, “EXPO della Sostenibilità” diventa un ponte che amplifica ogni voce del pensare sostenibile: dai ragazzi alle aziende, dalle associazioni alle istituzioni.

Il format e lo spirito innovativo del progetto lo hanno portato all’attenzione di importanti figure istituzionali ed enti territoriali che, già per due anni, hanno visto in “EXPO della Sostenibilità” un punto di incontro stimolante e propositivo. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha partecipato in prima persona all’evento nell'edizione 2023, mentre nel 2024 ha contribuito ai lavori attraverso un suo video-intervento, ricevendo in seguito una delegazione dei giovani del “Wild Life Protection ETS” al "G7 Clima, Ambiente e Energia" tenutosi a Torino, affinché testimoniassero il risultato positivo dell’edizione appena conclusa.

Dal 25 al 27 aprile si svolgerà EXPO LIVE, parte della terza edizione del programma Expo della Sostenibilità.

L’evento coinvolgerà attivamente il pubblico, rendendolo protagonista delle tematiche legate alla sostenibilità nel mondo vitivinicolo. L’obiettivo sarà connettere questioni complesse a un pubblico eterogeneo attraverso approcci non convenzionali e un format d’intrattenimento che includerà DJ set, talk e arte dal vivo, all’interno di una suggestiva struttura a forma di bolla, allestita con vere vigne locali.

In concomitanza con Vinum, festival internazionale del vino, EXPO LIVE rappresenterà l’occasione ideale per affrontare il tema della sostenibilità ESG nella filiera vitivinicola, sempre più centrale per l’economia e la cultura del territorio.

Per presentare in modo accessibile dati complessi sulla sostenibilità del settore, prenderanno parte artisti emergenti del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba. Le loro opere interpreteranno in chiave simbolica e visiva diversi aspetti del tema, trasformando l’arte in un ponte tra la sfera emotiva e quella razionale, favorendo consapevolezza e sensibilizzazione.

La mostra sarà articolata in tre sezioni, corrispondenti ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), con tre opere per ciascuna sezione, per un totale di nove opere ispirate a dati rilevanti e significativi.

Durante l’evento si terranno gli Expo Live Talks, momenti di confronto con esperti del settore, imprenditori e aziende virtuose, che condivideranno la loro esperienza e il loro impegno in ambito sostenibile.

Si inizierà il 25 aprile alle ore 9:00 con due ore di formazione aziendale sui temi della ristorazione sostenibile, a cura di Nausicaa – Sostenibilità d’impresa, e della sicurezza sul lavoro, in collaborazione con l’ASL CN2.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione della mostra artistica, che segnerà il primo momento istituzionale dei tre giorni.

La giornata di sabato sarà dedicata alle imprese del territorio: si susseguiranno talk con aziende e cantine impegnate nella sostenibilità, a cui seguirà un momento dedicato a Confindustria Cuneo per la promozione di una graphic novel a tema rifiuti.

Domenica sarà invece incentrata sul mondo del volontariato, sulla tutela del paesaggio e includerà un momento curato da ACA – Associazione Commercianti Albesi sul tema del turismo in Langa.

A chiusura di ogni giornata, giovani talenti musicali selezionati in collaborazione con l’associazione Be-Street e Radio Alba porteranno un’ulteriore espressione artistica sul palco. Dopo le esibizioni, verranno intervistati per valorizzare il loro impegno e dare voce alle nuove generazioni che si spendono per un futuro più sostenibile.

EXPO LIVE si configurerà così come un evento non solo divulgativo e informativo, ma anche un’esperienza personale di crescita, aperta a tutti, indipendentemente dal legame diretto con il settore vitivinicolo.