Alba, nominati i componenti del Forum Giovani. Presidente Filippo Currado, vice Aurora Beltrandi

Giovedì 17 aprile nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba si è svolta l’assemblea d’insediamento del Forum Giovani, organo consultivo per le politiche giovanili dell’Amministrazione comunale di Alba.

Durante l’incontro sono stati eletti: presidente Filippo Currado del Comitato Studenti Alba; vice presidente Aurora Beltrandi del Gruppo under 30 Alba in Azione; membri dell’ufficio di presidenza: Rossana Loisi dell’Associazione Albaazzurra aps, Francesca Rizzolo dell’Associazione In.Differenti, Allegra Taliano rappresentante del Liceo "Leonardo Da Vinci"; segretario Mattia Papurello della Croce Rossa Italiana.

Alla prima riunione hanno partecipato 36 membri nominati su 58 candidature pervenute nei mesi scorsi all’Amministrazione comunale dopo il lancio dell’apposito bando. Presenti anche l’assessora al Protagonismo giovanile del Comune di Alba Lucia Vignolo, un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza, rappresentanti del Consiglio comunale all’interno del Forum.

Il Forum Giovani è composto da 34 rappresentanti di gruppi, di associazioni di volontariato, culturali e sportive, 24 rappresentanti degli istituti scolastici superiori albesi, un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza e l’assessore delegato alle politiche giovanili.

Il Forum Giovani resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale. È stato istituito con delibera n. 11 del Consiglio comunale del 2 marzo del 1999 come organo consultivo per le politiche giovanili.

Secondo l’articolo 4 dello Statuto, “Compongono l’assemblea i giovani compresi nella fascia di età 16-25 anni rappresentanti di gruppi, anche informali, di associazioni di volontariato, culturali, sportive operanti ad Alba che fanno richiesta di partecipare al Forum e ne accettano lo Statuto. Ne fanno altresì parte l’Assessore o Consigliere delegato alle politiche giovanili, due rappresentanti del Consiglio Comunale individuati rispettivamente dai gruppi di maggioranza e di minoranza ed i rappresentanti di istituto di ogni scuola superiore. I giovani sono individuati con bando pubblico emanato dagli uffici competenti. I membri dell’assemblea sono nominati dal Sindaco. L’assemblea dura in carica quanto il Consiglio Comunale. In caso di cessazione dalla carica le associazioni o i gruppi ammessi propongono le relative sostituzioni”.