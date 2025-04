Bra, aI Campionato Italiano Assoluto Unipol Anita Gastaldi, già atleta dell'anno dell'unione, "stacca il pass" per Singapore

Lo staff dirigente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra, benemerita del CONI ed APS, capitanata dal Presidente Giuseppe Gandino, ha esultato alla bellissima e recente notizia arrivata da Riccione dove Anita Gastaldi nella finale A dei 100 Dorso ha conquistato il gradino più alto del podio conquistando l'oro.

Atleta del CS Carabinieri/Vo2 Nuoto Torino) il metallo più prezioso delle competizioni sportive grazie ad un prestigioso tempo di 1’00’’46 permette alla Gastaldi l'accesso ai Mondiali di Singapore 2025.

“Ero molto stanca dopo i 200 misti che sento più miei" - racconta la nuotatrice braidese - "Sto vivendo delle grandi emozioni in queste ore e sono felicissima" afferma visibilmente soddisfatta l'atleta braidese al termine della prova "d'oro" a cui fà eco il riferimento dirigente UNVS Gandino - "Siamo anche noi strafelici insieme a mamma Tiziana nostro socio, per questo prestigioso risultato sportivo che premia un impegno e determinazione che avevamo riconosciuto, in tempi non sospetti, nel 2019 alla Gastaldi quale Atleta dell'Anno ed Ambasciatrice dello Sport nel 2021".

Ora riflettori puntati sulla competizione internazionale, principale evento acquatico internazionale ad egida del World Acquatics Bureau, che dall'11 Luglio al 3 Agosto a Singapore assegnerà 76 medaglie nei sei sport "d'acqua": nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico, nuoto in acque liberi e tuffi dalle grandi altezze".

"In bocca al lupo Anita, la squadra UNVS e tutta la città di Bra farà il tifo per Te!" - conclude con grande enfasi Gandino.