“Considera.mi”: a San Rocco di Bernezzo la mostra del fotografo Luca Sangiovanni

L’eco del successo della mostra “Considera.mi” in Santa Croce a Boves ancora riecheggia tra chi ha avuto la fortuna di poterla ammirare nelle scorse settimane. Per chi invece non fosse riuscito a vederla, sarà ancora possibile farlo, poiché la mostra di scatti in bianco e nero del fotografo Luca Sangiovanni è stata ora allestita presso il Centro Diurno Il Ramo di San Rocco di Bernezzo, previo contatto con la struttura.

“Sono davvero soddisfatto del successo ottenuto dalla mia mostra – spiega Sangiovanni -. Il numero di visitatori è stato incredibile e inatteso. Segno forse che la sensibilità e il desiderio di inclusione è molto forte tra le persone e di questo ne sono davvero tanto felice! Sono veramente grato di aver avuto la fortuna di conoscere questa grande realtà del territorio che ogni giorno lotta e lavora duramente, perché si infrangano le barriere che dividono le persone con disabilità dal resto della società. Una società che procede e vive ad un ritmo frenetico e che troppo spesso si dimentica di chi fatica a stare al passo visto lo “zainetto” della disabilità che si porta dietro ogni giorno. Ringrazio tutti coloro che hanno posato per me, che hanno condiviso risate e allegri, gli educatori, sempre disponibili e gentili. Ringrazio ancora l'Amministrazione Comunale di Boves per il supporto e tutti coloro che hanno sostenuto il mio progetto”.

Sottolinea il sindaco di Boves, Matteo Ravera: “Una mostra di grande sensibilità, capace di unire arte, impegno sociale e riflessione sul nostro tempo. Lo sguardo attento e rispettoso di Luca Sangiovanni ci invita a soffermarci su ciò che troppo spesso la quotidianità ci fa trascurare: il valore delle relazioni, dei gesti semplici, della partecipazione. Le immagini esposte raccontano con forza e delicatezza la vita al Centro Diurno Il Ramo, ma ci parlano anche, più in generale, di inclusione, dignità e responsabilità. Come amministrazione, siamo orgogliosi di aver ospitato a Boves una mostra che ci ricorda quanto ogni persona conti, e quanto sia importante saper guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda”.