Le uova solidali di ENEA Onlus donano dolcezza ai pazienti della pediatria di Mondovì

Un piccolo gesto può fare una grande differenza.

È questo lo spirito con cui l’associazione ENEA Onlus, da 10 anni impegnata nel sostenere la ricerca scientifica sul il neuroblastoma, tumore che colpisce i più piccoli, ha promosso l’iniziativa “Uovo Sospeso”, che ha permesso di portare un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali in occasione della Pasqua.

Le speciali uova sono state consegnate questa mattina, venerdì 18 aprile, nel reparto di pediatria del Regina Montis Regalis di Mondovì.



"Grazie alla generosità dei nostri sostenitori, che con una donazione hanno “sospeso” simbolicamente un uovo di cioccolato - spiegano dall'associazione -, la nostra referente di Ceva, Paola Marocco, ha potuto consegnare personalmente queste dolci sorprese ai piccoli pazienti dell’ospedale di Mondovì. Un sentito ringraziamento va dunque a Paola, che con dedizione ha reso possibile questa iniziativa, e a tutti coloro che hanno contribuito con il cuore. Un grazie speciale anche alla dottoressa Patrizia Fusco, primario del reparto di pediatria, e alla coordinatrice infermieristica Paola Capello, per la loro preziosa disponibilità e accoglienza. Con ogni uovo donato, non abbiamo portato solo cioccolato, ma anche un messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie che ogni giorno affrontano sfide difficili. Perché la solidarietà, a volte, è dolce come il cioccolato".

Per conoscere meglio l'associazione consultate il sito https://www.eneassociation.org/