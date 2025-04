Orange Packaging and Supplies lancia in esclusiva nel Regno Unito la Serie Recycled di Selpak Professional

Orange Packaging and Supplies, un fornitore con sede a Londra di articoli per l'imballaggio e prodotti igienici, ha annunciato il debutto nel Regno Unito della Serie Recycled di Selpak Professional, una linea di prodotti igienici eco-compatibili realizzati con materiali sostenibili e confezionati in imballaggi interamente biodegradabili.

In qualità di distributore esclusivo nel Regno Unito, Orange Packaging presenta la prima gamma di prodotti di carta riciclata di Selpak Professional, sviluppata appositamente per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di soluzioni igieniche rispettose dell'ambiente. Questa miscela unica è composta per il 50% da carta riciclata, per il 30% da scarti di produzione recuperati e per il 20% da polpa vergine, offrendo così sostenibilità e prestazioni in un prodotto innovativo.

L'intera gamma - che copre esigenze igieniche sia commerciali che domestiche, come rotoli per il bagno, asciugamani piegati e fazzoletti - è confezionata in imballaggi al 100% biodegradabili, rendendola una delle offerte sostenibili più complete presenti sul mercato britannico dei prodotti di carta.

"Questo lancio rappresenta più di un semplice nuovo prodotto: è un passo avanti verso l'igiene sostenibile", ha dichiarato Erdinc Yusuf Kilboz di Orange Packaging and Supplies. "Le aziende e le famiglie nel Regno Unito stanno sempre più privilegiando prodotti eco-compatibili e siamo orgogliosi di guidare questo cambiamento con la nuova Serie Recycled di Selpak Professional."

Il lancio si basa sul successo delle attuali linee di prodotti Selpak Professional nel Regno Unito, tutte attualmente distribuite da Orange Packaging. Riflette inoltre la lunga leadership di Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, ora ribrandizzata come Sanipak, nel settore globale dei prodotti di carta. Con sede in Turchia, Sanipak è un importante esportatore e ha collaborato in passato con Georgia Pacific, evidenziando un'eredità di qualità e innovazione che continua attraverso questo approccio sostenibile.

Con la sostenibilità che non è più una preferenza di nicchia, ma un'aspettativa di mercato, Orange Packaging punta a rendere questi prodotti di alta qualità e attenti all'ambiente ampiamente accessibili nei mercati B2B e retail del Regno Unito.

















