XRP “non raggiungerà mai” i 500$ — I 6,6 milioni di dollari raccolti da Bitcoin Pepe lo confermano

XRP ha costruito una base di investitori che assomiglia a una setta ed è un player serio nel mondo crypto, ma un target di prezzo di 500$ è semplicemente assurdo: Ripple dovrebbe arrivare ad avere un market cap di migliaia di miliardi di dollari. XRP non raggiungerà mai i 500$ e il sogno di vedere XRP conquistare il settore bancario è ormai morto — la raccolta di 6,6 milioni di dollari di Bitcoin Pepe lo conferma.

Anche dopo la grande vittoria in tribunale e le acquisizioni miliardarie, lo slancio di XRP si è fermato, mentre il nuovo protagonista del settore crypto, Bitcoin Pepe, sta conquistando sia la narrativa che la liquidità.

Bitcoin Pepe è il primo Layer 2 al mondo per meme coin, costruito su Bitcoin ed è riuscito dove XRP ha fallito: infondere nuova linfa al retail, infiammare la cultura crypto e muovere capitali seri. La prevendita in corso da 6,6 milioni di dollari dimostra dove vanno gli investitori intelligenti e nel mondo crypto il momentum è tutto.

Bitcoin Pepe: il layer di meme coin per BTC

Bitcoin Pepe sarà il primo Layer 2 su Bitcoin per meme coin, con commissioni basse e alta velocità degne di Solana sulla blockchain più sicura al mondo. Il trading come piace al retail, garantito dalla sicurezza di Bitcoin e tutta la liquidità di BTC: la ricetta perfetta per un’azione di prezzo esplosiva.

Oltre al Layer 2 su Bitcoin, Bitcoin Pepe sta anche introducendo il PEP-20: un nuovo standard di token che permette agli utenti di creare token nativamente su Bitcoin per la prima volta. Chiunque ricordi il boom delle ICO del 2017 o la DeFi Summer, sa quanto sia potente la creazione di asset permissionless. Lo standard ERC-20 è stato al centro del boom di Ethereum, ora tocca a Bitcoin. PEP-20 potrebbe dare il via alla prossima ondata di creazione di asset, ma questa volta su una rete con una capitalizzazione di quasi 2.000 miliardi di dollari.

Bitcoin Pepe non vuole essere solo una moda. È un layer di meme coin per il minting e il trading di asset su Bitcoin. Il DEX nativo sarà il luogo dove scambiare tutti i nuovi token PEP-20, mentre il bridge nativo aprirà la strada ai grandi possessori di BTC per speculare e fare trading di meme. Potrebbe diventare rapidamente la base per la prossima generazione di trading crypto.

XRP: perché 500$ sono impossibili

Il sogno di XRP di arrivare a 500$ è ormai un ricordo delle euforie dei bull market passati. Pur avendo fatto progressi — vittorie legali, nuovi prodotti, acquisizioni istituzionali — nulla di tutto ciò si è tradotto in una crescita esponenziale del prezzo.

Per raggiungere i 500$, XRP dovrebbe avere una capitalizzazione di mercato di decine di migliaia di miliardi di dollari, superando il PIL della maggior parte dei Paesi e oscurando l’intero mercato crypto messo insieme. È matematicamente assurdo.

Nonostante un guadagno del 200% dall’inizio dell’anno, XRP rimane bloccato in un range ristretto, faticando a superare i massimi precedenti. L’interesse del retail si è raffreddato e i volumi si sono spostati altrove: verso progetti come Bitcoin Pepe, che offrono novità, velocità e reali prospettive di crescita.

XRP avrà ancora un ruolo nella finanza istituzionale. Ma per chi cerca ritorni che cambiano la vita, il mercato è già andato oltre.

Bitcoin Pepe detta il ritmo, non segue l’hype

Bitcoin Pepe non è solo un altro token con un nome accattivante. È un progetto con un’infrastruttura molto veloce, basato sulle meme coin, supportato da tecnologia reale e dalla fiducia del settore retail. Con 6,6 milioni di dollari raccolti e il lancio previsto nel secondo trimestre del 2025, gli investitori hanno l’opportunità di partecipare e assistere allo sviluppo del progetto.

Il sogno di XRP a 500$ rimane un sogno. Il futuro del trading di meme coin si sta costruendo su Bitcoin e i possessori di BPEP sono i veri proprietari di queste nuove opportunità.