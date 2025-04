A Cavour la carne si fa festa con trippa, tagliata, bollito... e la Piemontese è regina

Il profumo delle braci, i piatti della memoria e la qualità della carne piemontese tornano a conquistare Cavour. Il 24 e 25 aprile si rinnova l’appuntamento con Cavour Carne, la manifestazione dedicata alla razza bovina piemontese, eccellenza gastronomica e culturale del territorio organizzata dalla ProCavour. Quest’anno, però, c’è una grande novità: l’introduzione di due cene a tema che celebrano la tradizione con un tocco di originalità.

Le nuove cene a tema: un viaggio nei sapori

Il primo appuntamento è per giovedì 24 aprile con la Cena della Tradizione, dedicata a un piatto simbolo della cucina povera: la trippa. Una serata che unisce convivialità e gusto autentico, con un menù che valorizza le parti meno nobili dell’animale, trasformandole in piatti dal sapore unico.

Il giorno seguente, venerdì 25 aprile, spazio al fuoco vivo con la Cena della Tagliata: sottofiletto, asado di vitella, salsiccia cotta alla brace e antipasti della cucina piemontese. Una grigliata che promette di deliziare i palati più esigenti e celebrare la carne nella sua forma più immediata e sincera. Entrambe le cene sono su prenotazione e a posti limitati. Per prenotare: ufficio Pro Cavour in via Roma 3 (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 11,30), tel. 0121 68194.

Il grande pranzo del 25 aprile: bollito e tradizione all’Ala del Gusto

Nel cuore della giornata di venerdì, dalle 11.30 alle 14.30 in Piazza Sforzini, si svolgerà il tradizionale pranzo con il Bollito alla Piemontese, proposto in formula self-service all’Ala del Gusto. Insieme al bollito – disponibile in diverse combinazioni – si potranno gustare anche agnolotti, hamburger, tomini, salumi e dolci tipici. Una vera e propria festa del palato, preparata dai volontari della ProCavour con la collaborazione dei macellai locali.

Una rassegna che racconta il territorio

Cavour Carne non è solo cibo, ma anche fiera, zootecnia, cultura e paesaggio. L’esposizione regionale della razza bovina piemontese – allestita nel centro del paese – sarà affiancata da eventi collaterali, mostre di trattori e moto d’epoca, laboratori per bambini e momenti musicali. Il tutto con un obiettivo preciso: far conoscere da vicino la filiera agricola, valorizzare il lavoro degli allevatori e promuovere una cultura del cibo sostenibile e consapevole.

Una manifestazione da vivere… con gusto

Organizzata dalla ProCavour con il Comune, la rassegna si inserisce nel percorso dei Distretti del Cibo del Pinerolese, che puntano a mettere in rete territori, produttori e sapori. Cavour Carne è quindi più di un evento gastronomico: è un’occasione per incontrarsi, riscoprire antiche ricette, sostenere il comparto agricolo e trascorrere una giornata speciale, immersi nella bellezza e nei profumi di una terra che ha ancora molto da raccontare.