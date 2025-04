Dal 23 al 27 aprile a Torre San Giorgio è Sagra del Fritto Misto

Dal 23 al 27 aprile 2025 vi aspettiamo a Torre San Giorgio per la XXIª Sagra del Fritto Misto!

Un mix esplosivo di gusto, tradizione e divertimento… da non perdere!

Giovedì 24 aprile si alza il sipario sull'edizione 2025 e, come avvenuto lo scorso anno, l'evento inaugurale si trasforma in un'occasione unica di dialogo e confronto su temi di stringente attualità, e saranno tre donne le protagoniste di "Intrecci di Eccellenza", talk che avrà, appunto, come sottotitolo "Sono le donne a dare forma al mondo.

E poi spettacoli teatrali, raduno Vespe e Moto d’Epoca, musica dal vivo con tantissimi ospiti,

spazio bimbi, giochi e intrattenimento. Sempre disponibile il servizio navetta A/R.

Il Programma è davvero ricchissimo:

Mercoledì 23: Teatro "Il medico dei pazzi" presentato da La Compagnia Don bosco di Lombriasco.

Giovedì 24: talk culturale con tre figure di spicco del mondo sanitario e d'impresa, e poi la Cena Inaugurale.

Venerdì 25: XI raduno vespe e moto d'epoca, mercatino per le vie del paese, pranzo SelfFritto e musica con Prince Dj.

Sabato 26: IninTORREttamente, Street Food e grande party serale con Dj Prince, Don Calo, Macs & Etta, Fabiolino Sunfly

Domenica 27: Festività di San Giorgio, Fitwalking, pranzo SelfFritto e musica con Lj Stick

Prenotazioni e info: 335.5285660 | 0172.96070

frittomistodlator@gmail.com

Seguici su: Instagram: @frittomistodlator