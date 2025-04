I prossimi appuntamenti di aprile nei Musei e luoghi della cultura di Saluzzo

MuSa - Musei Saluzzo vi presenta gli appuntamenti che si terranno la prossima settimana nei Musei e Luoghi della Cultura di Saluzzo.

Giovedì 24 aprile, ore 17.30



Inaugurazione Start/Artigianato Museo Civico Casa Cavassa



Giovedì 24 aprile prenderà il via l’edizione 2025 di Start/Storia Arte Saluzzo, la manifestazione che unisce artigianato, antiquariato e arte contemporanea nella cornice della città di Saluzzo e del suo borgo medievale. L’inaugurazione dell’87ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, evento che aprirà la manifestazione, è fissata nel pomeriggio di giovedì 24 aprile alle ore 17.30 a Casa Cavassa, luogo in cui saranno ospitate le migliori creazioni di decine di artigiani del territorio. Insieme alle auliche sale di Casa Cavassa, le scuderie del Quartiere e i cortili della città saranno luogo d’esposizione di opere artigiane e di laboratori fino al 4 maggio.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione visitare il sito startsaluzzo.it.



Venerdì 25 aprile, ore 11, 15 e 17



Il carcere della Castiglia Museo della Memoria Carceraria, Castiglia



In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, venerdì 25 aprile MuSa - Musei Saluzzo organizza delle speciali visite guidate tematiche al Museo della Memoria Carceraria in Castiglia. Il percorso di visita, di forte impatto emotivo, attraverserà le celle di rigore dell’ex carcere saluzzese e presenterà la storia dell’istituzione penitenziaria della Castiglia concentrandosi sulla relegazione dei detenuti antifascisti. Al termine di ciascun turno di visita, in partenza dalla biglietteria della Castiglia alle ore 11, 15 e 17, ci sarà la possibilità di consumare un aperitivo creato ad hoc per l’iniziativa dal wine bar Le Bute, l’aperitivo birbante, con un calice di Bolla, un piattino tipico e un cicchetto tricolore. La visita guidata ha il costo di 8 euro a partecipante ed è gratuita fino ai 10 anni. La visita guidata con aperitivo ha il costo di 18 euro a partecipante.



Per informazioni e prenotazioni scrivere a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione è obbligatoria.



Orari dei Musei di Saluzzo fino al 31 ottobre



Fino al 31 ottobre i Musei di Saluzzo saranno aperti secondo i seguenti orari: La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo, sarà aperta lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Possibilità di partecipare alla visita guidata dei camminamenti perimetrali di ronda la domenica e i giorni festivi alle ore 11, 15.30 e 17.30. Il Museo Civico Casa Cavassa sarà aperto da martedì a sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato, la domenica e i giorni festivi possibilità di partecipare alle visite guidate della Casa Museo alle ore 11 e 16.30. L’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica aprirà sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. La Casa Museo di Silvio Pellico accoglierà invece i visitatori la domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18. Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie. Per ulteriori informazioni e costi è necessario scrivere a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334.