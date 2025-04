Sommariva Perno, buona affluenza al consiglio comunale in frazione San Giuseppe. Il sindaco Rosso: "Esperienza da ripetere"

Un'immagine della seduta in frazione S.Giuseppe

Nella sede del circolo Acli di San Giuseppe di Sommariva Perno si è svolto nella serata di martedì 15 aprile il Consiglio Comunale, “in trasferta” rispetto alla sede municipale del capoluogo.

Buona l’affluenza del pubblico, che generalmente, un po’ ovunque, non partecipa molto a queste assemblee, soprattutto nel caso degli abitanti delle frazioni.

Soddisfatto il sindaco Stefano Rosso: “Abbiamo avuto l’idea di portare il Consiglio Comunale in una delle nostre frazioni più grandi e ripeteremo senz’altro in futuro l’esperienza. Tra l’altro mi risulta essere uno dei primi tentativi nel Roero di questo avvicinamento delle istituzioni ai cittadini non residenti nel capoluogo. Posso dire che le persone hanno risposto ed è stata una bella discussione su argomenti molto importanti”.

Infatti all’ordine del giorno c’erano l’esame e l’approvazione del rendiconto finanziario 2024, la 2a variazione al bilancio di previsione 2025/2027, la determinazione tariffe TARI 2025 e l’approvazione del regolamento comunale per il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis). Naturalmente si è anche toccato l’argomento Diageo che è di interesse per tutto il territorio del Roero.

Buona la prima dunque e possibilità in futuro di ripetere il consiglio comunale itinerante in un’altra delle frazioni di Sommariva Perno.