Esistono ancora le vacanze di Pasqua? I cuneesi rimandano partenze e programmi all’estate [VIDEO]

Niente vacanze di Pasqua per i cuneesi, quest’anno: se ne riparla (forse, chissà) a giugno. E non c’entra tanto il meteo – che, certo, in questi giorni ha fatto di tutto per disincentivare partenze e programmi dell’ultimo minuto – quanto piuttosto il carovita ormai galoppante.

Abbiamo chiesto l’opinione dei residenti della nostra provincia di Cuneo, con l’obiettivo di rispondere a una singola domanda: nel mondo di oggi – al netto delle scuole che chiudono – esistono ancora, davvero, le “vacanze di Pasqua”?

Il servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: