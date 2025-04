Calcio femminile: Freedom FC Women sul campo della corazzata Ternana

Dopo la sconfitta interna con il Chievo (0-2), la Freedom FC Women entra nell’ultimo mese di campionato e fa visita, nel turno pre-pasquale, alla corazzata Ternana, prima in classifica: le cuneesi di mister Mauro Ardizzone cercheranno di riprendere un discorso, fatto di buone prestazioni e punti, interrotto bruscamente nello scorso turno, di fronte però ad una formazione che, però, ha già la possibilità, di fronte al proprio pubblico, in quel di Narni, di festeggiare la matematica Serie A. Senza la squalificata Fracaros e le infortunate Devoto, Semanova e Stankova, le biancoblu proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo e tornare “sul pezzo” in vista del rush finale.

L’AVVERSARIA – La Ternana è la capolista della Serie B 2024-25: le rossoverdi hanno finora totalizzato 66 punti, frutto di 21 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. Ad un passo dalla promozione, la formazione di mister Antonio Cincotta è reduce dal successo di misura (0-1) sul campo dell’Arezzo, firmato da Regazzoli. Squadra di altissimo profilo, può vantare ben tre giocatrici in doppia cifra: Adriana Gomes Faria (con 12 reti messe a segno), Tatiana Bonetti (11) e l’eterna Valeria Pirone (10), le quali hanno contribuito al terzo miglior attacco del torneo. Tante le giocatrici di spessore per la categoria anche negli altri reparti: da Katia Ghioc fra i pali, a difensori come Chiara Ripamonti, Elonora Pacioni e Marika Massimino, a centrocampiste come la stessa Alice Regazzoli, e Giulia Fusar Poli. Nel match d’andata, allo Stadio “Fratelli Paschiero”, le “Fere” si imposero di misura: 0-1, gol partita di Gomes; nell’altro precedente stagionale, nei Sedicesimi di Coppa Italia, furono invece le biancoblu a spuntarla: 2-1 ai supplementari.

Ternana-Freedom FC Women si disputerà allo Stadio “Moreno Gubbiotti” di Narni alle ore 12 di sabato 19 aprile: dirigerà l’incontro il sig.Giacomo Ravara della sezione di Valdarno, coadiuvato dagli assistenti Michele Nappi e Valerio Fatati di Latina. Sarà possibile seguire il match su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA (Sabato 19 aprile 2025 ore 15)

Ternana-Freedom FC Women (ore 12)

Brescia-Hellas Verona

Cesena-Orobica Calcio Bergamo

H&D Chievo-Arezzo

Lumezzane-San Marino Academy

Parma-Genoa

Pavia Academy-Bologna

RES Women-Vis Mediterranea

CLASSIFICA

Ternana 66, Parma 64, Genoa 54, Bologna 54, Lumezzane 44, Brescia 38, Chievo 36, Cesena 35*, Arezzo 34, Freedom FC Women 33, Res Women 29, Hellas Verona 25, Orobica Calcio Bergamo 21, San Marino Academy 20, Pavia Academy 20, Vis Mediterranea 2*.

*una partita in meno