Cuneo Pedona Rugby: vittoria di misura contro il Volvera

Le sfide tra Cuneo e Volvera sono sempre partite molto sentite e terminano spesso con scarti ridotti .

La prima delle due gare per i posti dal quinto all’ottavo del campionato di serie C , non ha fatto eccezione.

I cuneesi vincono di un punto (20-19) e bisogna risalire al 2019 per trovare l’ultimo successo in trasferta contro i gialloneri .

Il cuneo Pedona ha il merito di partire forte : dopo un calcio piazzato , Rolando prima e poi Giraudo ( da maul avanzante ) portano i biancoblu di Malavolti e Orengo in netto vantaggio ( precise anche le trasformazioni di Borgogno) :17 a 0

Il Volvera risponde con un una meta allo scadere della prima frazione e apre le marcature nella ripresa (17-12)

Il Cuneo rifiata con un calcio che lo porta oltre il break(20-12). Il Volvera ribatte con una meta da percussioni ripetute .

Gli ultimi 10 minuti sono di sofferenza pura, interamente giocati nei 22 metri biancoblu. La difesa cuneese è lucida e disciplinata: riesce ad arginare gli attacchi dei padroni di casa fino al fischio finale.

Questo il commento di Federico Malavolti: “Attitudine e grinta non ci sono mai mancate. La difesa complessivamente ha funzionato , a parte qualche sbavatura in occasione delle mete del Volvera. Sono soddisfatto della rimessa laterale che ha vinto le proprie touch e rubato palloni su lancio avversario”

Il Cuneo Pedona giocherà il ritorno contro il Volvera il 27 aprile a Piccapietra.