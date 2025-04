L'annuncio di Sara Curtis: "Andrò a studiare alla University of Virginia, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura"

Nuova affascinante avventura all'orizzonte per Sara Curtis, giovane stella del nuoto azzurro.

La 18enne saviglianese ha infatti annunciato, con un post su Instagram, di avere accettato la proposta della University of Virginia per proseguire il suo percorso sportivo e di studi. Potrà allenarsi e studiare psicologia in un contesto di grande prestigio dopo l'imminente maturità all'Istituto tecnico economico e turistico.

L'ANNUNCIO DI SARA CURTIS

"Sono così felice di annunciare il mio impegno a continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso l'Università della Virginia! Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici e i miei allenatori per avermi supportato in questa decisione. Sono incredibilmente grata per questa fantastica opportunità e non vedo l'ora di iniziare questa avventura ad agosto!"